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Sagittarius Aaj Ka Rashifal : मेहनत और सही रणनीति देंगे फायदा, छोटे प्रयास बन सकते हैं बड़ी सफलता

Sagittarius Horoscope Today 24 September 2026, Dhanu Rashifal: कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता दिखाई देगी. पहले जरूरी काम पूरा करें, फिर अगली जिम्मेदारी उठाएं. छोटी दूरी की व्यावसायिक यात्रा भी काम बना सकती है.

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Sagittarius Aaj Ka Rashifal : मेहनत और सही रणनीति देंगे फायदा, छोटे प्रयास बन सकते हैं बड़ी सफलता
Dhanu Aaj Ka Rashifal 24 September 2026 | Sagittarius Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Sagittarius Horoscope Today 24 September 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज साहस, संवाद, छोटे प्रयास, संपर्क और अपने दम पर काम पूरा करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी. जो काम लंबे समय से केवल योजना तक सीमित था, उसे आगे बढ़ाने के लिए आज पहला ठोस कदम उठाया जा सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता दिखाई देगी. वरिष्ठों से अपनी बात रखने अथवा किसी प्रस्ताव को सामने रखने का अवसर मिल सकता है. मीडिया, लेखन, मार्केटिंग, सेल्स, संचार या लोगों से संपर्क वाले कार्यों में विशेष व्यस्तता रह सकती है. हालांकि बहुत सारे काम एक साथ हाथ में लेने से गुणवत्ता प्रभावित होगी. पहले जरूरी काम पूरा करें, फिर अगली जिम्मेदारी उठाएं. 

व्यापार में पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क करना लाभकारी हो सकता है. विज्ञापन या प्रचार की नई रणनीति पर विचार करेंगे तो बेहतर प्रतिक्रिया मिल सकती है. छोटी दूरी की व्यावसायिक यात्रा भी काम बना सकती है. फिर भी फोन पर हुई बातचीत को अंतिम समझौता न मानें; कीमत, डिलीवरी और भुगतान की शर्तें स्पष्ट रूप से दर्ज करना जरूरी है. 

भाई-बहन अथवा किसी करीबी रिश्तेदार से बातचीत बढ़ सकती है. आपकी कोई सलाह उन्हें पसंद न आए तो उसे लेकर नाराज होने की आवश्यकता नहीं है. परिवार में अपनी बात मनवाने के बजाय दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति समझना अधिक उपयोगी रहेगा. किसी पुराने मतभेद को फिर से उठाने से बचें. 

विद्यार्थियों के किसी कौशल को सीखने की इच्छा जाग सकती है, लेकिन शुरुआत करते समय यह तय करें कि उसे पूरा करने के लिए नियमित समय निकाल पाएंगे या नहीं. आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा. 

स्वास्थ्य में भागदौड़ के कारण थकावट हो सकती है. गर्दन और कंधों पर दबाव न पड़े, इसलिए लंबे समय तक मोबाइल देखने की मुद्रा बदलते रहें.

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को स्टेशनरी या लेखन सामग्री दान करें.
शुभ रंग: पीला और नारंगी.

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