Sagittarius Aaj Ka Rashifal: खाने-पीने की आदतों में लापरवाही पड़ सकती है भारी, समय और मात्रा का रखें ध्यान

Sagittarius Horoscope Today 23 September 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए धन-संबंधी फैसलों के साथ-साथ वाणी और व्यक्तिगत मूल्यों को लेकर ज्यादा प्रभावशाली रहेगा. किसी आर्थिक मामले को व्यवस्थित करने की जरूरत महसूस हो सकती है. पिछले कुछ समय में हुए खर्चों को देखने पर पता चलेगा कि कौन-सी चीजें वास्तव में जरूरी थीं और किन पर बिना योजना के पैसा निकल गया.

आज आय के नए रास्ते बन सकते हैं, लेकिन तुरंत परिणाम पाने की बेचैनी से बचना होगा. यदि किसी काम में अतिरिक्त आमदनी की संभावना दिखाई दे रही है तो पहले उसकी विश्वसनीयता जांचें. कमीशन, भुगतान, उधारी या साझे खर्च से जुड़े मामलों में लिखित हिसाब रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

आज आपकी वाणी आज प्रभावशाली रहेगी. सही शब्द किसी बिगड़े हुए मामले को संभाल सकते हैं, जबकि जल्दबाजी में कही गई बात अनावश्यक तनाव पैदा कर सकती है. विशेष रूप से पैसों या परिवार के किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत करते समय ताना मारने से बचें. अपनी बात दृढ़ता से रखें, मगर सामने वाले को जवाब देने का अवसर भी दें.

कार्यस्थल पर कोई ऐसी चर्चा हो सकती है जिसमें आपकी व्यावहारिक राय मांगी जाए. वरिष्ठों या सहकर्मियों के सामने बहुत अधिक वादे करने से बचें. जो काम वास्तव में संभव है, उसी की समयसीमा बताना बेहतर रहेगा. व्यवसाय में ग्राहक को आकर्षित करने के लिए अत्यधिक छूट देने के बजाय लाभ का उचित मार्जिन बनाए रखें.

स्वाद के कारण जरूरत से ज्यादा खाने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. लंबे अंतराल के बाद भारी भोजन करने से असहजता महसूस हो सकती है. भोजन की मात्रा और समय दोनों पर ध्यान दें. किसी करीबी व्यक्ति के सामने अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर बताना उचित नहीं होगा.



उपाय: सुबह भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित कर ॐ विष्णवे नमः का 21 बार जाप करें.

शुभ रंग: हल्का सुनहरा

