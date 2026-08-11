विज्ञापन
विशेष लिंक

सद्गुरु ने लॉन्च की नई फोटोग्राफी-बुक 'Disappearing Faces', दिखेगी हिमालय की संस्कृति और लोगों की झलक

सद्गुरु की नई फोटोग्राफी बुक 'डिसअपियरिंग फेसेस' में उन लोगों की झलके देखने को मिलती है, जिनसे उनकी पिछले कई दशकों में हिमालय की यात्राओं के दौरान मुलाकात हुई.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
सद्गुरु ने लॉन्च की नई फोटोग्राफी-बुक 'Disappearing Faces', दिखेगी हिमालय की संस्कृति और लोगों की झलक
सद्गुरु ने लॉन्च की नई फोटोग्राफी-बुक 'डिसअपियरिंग फेसेस'
Photo Credit: NDTV

ईशा फाउंडेशन के फाउंडर सद्गुरु ने एक नई फोटोबुक 'डिसअपियरिंग फेसेस (Disappearing Faces)' लॉन्च की है. यह किताब उन लोगों और समुदायों की झलक दिखाती है जिनसे वे हिमालय की अपनी दशकों से चली आ रही यात्राओं के दौरान मिले थे. साथ ही इस किताब हिमालय में रहने वाले लोगों के जीवन, संस्कृति और उनकी अनोखी पहचान को दर्शाती है. पुस्तक के लॉन्च कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

Latest and Breaking News on NDTV

हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अनोखी तस्वीरें

पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित इस किताब में नेपाल और तिब्बत के हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अनोखी तस्वीरें हैं, जो उनके जीवन, संस्कृति और भावनाओं की झलक पेश करती हैं. पुस्तक के लॉन्च के बाद सद्गुरु और कमेंटेटर आनंद रंगनाथन के बीच बातचीत भी हुई. इस दौरान उन्होंने किताब में शामिल तस्वीरों के पीछे की कहानियों और अपने एक्सपीरिएंस साझा किए. 

Latest and Breaking News on NDTV

प्रकृति से जुड़ा जीवन

सद्गुरु ने बताया कि ये चेहरे एक ऐसे दौर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है. ये ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी प्रकृति और अपने एक्सपीरिएंस से जुड़ी हुई है. उनका जीवन रोशनी और अंधेरे, गर्मी और ठंड, मौसम और प्रकृति के बीच बीता है. उन्होंने आगे कहा कि ये चेहरे भले ही साधारण नजर आते हों, लेकिन इनके जीवन में जमीन, हवा, पानी और लोगों से जुड़े गहरे अनुभव हैं. सद्गुरु के अनुसार, पिछले 50 सालों में हिमालय की लगातार यात्राओं के दौरान वहां की खूबसूरत वादियों से ज्यादा इन लोगों के चेहरों और उनकी कहानियों ने उन्हें आकर्षित किया और हिमालय को गहराई से समझने में मदद की.

कहां-कहां उपलब्ध है किताब?

पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित 'डिसअपीयरिंग फेसेस' हार्डकवर और पेपरबैक एडिशन में उपलब्ध है. साथ ही इस बुक को अमेजन, क्रॉसवर्ड, सपनाऑनलाइन और द अटलांटिक की आधिकारिक वेबसाइटों से आसानी से खरीदा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Sant ki Seekh: कामयाबी का असली अर्थ क्या है? सद्गुरु ने बताया सफलता को देखने का नया नजरिया

यह भी पढ़ें: Anxiety is not reality: चिंता वास्तविकता नहीं तो आखिर क्या है? जानें इसे दूर करने का उपाय

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sadhguru, Faith News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com