Ramayan Ki Chaupai: हर मुश्किल होगी दूर और मनोकामना पूरी, जब पढ़ेंगे मानस की ये चौपाईयां

Ramcharitmanas Powerful Chaupai: हिंदू धर्म में भगवान राम का नाम ऐसी चमकती मणि है जिसका प्रकाश जीवन के सभी अंधियारे को दूर करते हुए सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करता है. जिस राम नाम को मुक्ति का महामंत्र माना जाता है, उन्हीं मर्यादा पुरुषोतम भगवान राम की महिमा का गान श्री रामचरित मानस में चौपाईयों के माध्यम से किया गया है. मानस में कई ऐसी चौपाईयां हैं जिनका जप करने मात्र से व्यक्ति के सारे दुख-दोष दूर हो जाते हैं और सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है. आइए मानस के महामंत्र के बारे में विस्तार से जानते हैं.
सभी दुखों और शोक को दूर करने वाली चौपाई
राम भगति मनि उर बस जाकें. दु:ख लवलेस न सपनेहुँ ताकें.
तुलसी दास जी इस चौपाई के माध्यम से कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम की मणि रहती है, उसे सपने में भी किसी प्रकार का कोई शोक नहीं होता है.
मानस की इस चौपाई से होता है सब मंगल ही मंगल
मंगल भवन अमंगल हारी
द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी
हिंदू मान्यता के अनुसार रामचरित मानस की इस चौपाई का पाठ करने वाले व्यक्ति पर भगवान राम की कृपा हमेशा बरसती रहती है क्योंकि भगवान राम सभी प्रकार के अमंगल को हर करके मंगल करने वाले हैं. मानस की इस चौपाई को अत्यधिक पावरफुल माना जाता है, जिसे रामायण पाठ के बीच में संपुट के रूप में प्रयोग किया जाता है.
रोग-दोष से मुक्ति दिलातने वाली मानस की चौपाई
दैहिक दैविक भौतिक तापा.
राम राज नहिं काहुहिं ब्यापा.
हिंदू मान्यता के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को हमेशा कोई न कोई रोग घेरे रहता है या फिर उसके जीवन में किसी न किसी प्रकार का शोक या दोष रहता है तो उसे दूर करने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन पूजा में इस चौपाई का पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए.
बड़े संकटों से उबारने वाली रामचरित मानस की चौपाई
दीन दयाल बिरिदु संभारी.
हरहु नाथ मम संकट भारी.
जीवन में कई बार कुछ ऐसे संकट आ जाते हैं, जो तमाम कोशिशों के बाद भी दूर नहीं होते हैं. ऐसे संंकटों से उबरने के लिए व्यक्ति प्रतिदिन भगवान राम की विधि-विधान से पूजा करने के बाद इस चौपाई का अधिक से अधिक जप करना चाहिए.
Mirror Vastu Rules: आईने से भी बनता-बिगड़ता है आपका भाग्य, जानें इसे घर में कहां और कैसा लगवाएं?
सुख-संपत्ति दिलाने वाली चौपाई
जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं
सुख सम्पत्ति नानाविधि पावहिं
जिन लोगों को तमाम प्रकार के सुख-सुविधा और संपत्ति की चाह होती है, उन्हें अपनी कामना पूरा करने के लिए प्रतिदिन भगवान राम की पूजा करके इस चौपाई का अधिक से अधिक पाठ करना चाहिए. मान्यता है कि इस चौपाई का श्रद्धापूर्वक पाठ करने वाले को कभी धन की दिक्कत नहीं होती है और उनके घर में हमेशा श्री का वास बना रहता है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं