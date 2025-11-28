Mirror Vastu Rules: आईने से भी बनता-बिगड़ता है आपका भाग्य, जानें इसे घर में कहां और कैसा लगवाएं?

विज्ञापन
Aaine Ka Vastu Niyam: पंचतत्वों पर आधारित वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर की दीवार पर लगा आईना भी आपके गुडलक या बैडलक का कारण बन सकता है? क्या होता है आईना से जुड़ा वास्तु दोष? घर के किस जगह आईना लगाना और किस जगह भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए, जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख. 

Mirror Vastu Tips: आईने से जुड़े जरूरी वास्तु​ नियम
Mirror direction as per vastu in home: हर घर में सूरत को निहारने से लेकर साज-श्रृंगार करने के लिए आईना जरूर होता है, जिसे हम बाथरूम से लेकर बेडरूम तक में लगाते है, लेकिन क्या आपको पता है कि घर में लगाया जाने वाला आईना किस आकार का होना चाहिए? घर के किस दिशा या दीवार पर होना चाहिए? जिस तरह सही दिशा में काम करने पर आपको शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है, उसी प्रकार वास्तु नियमों के अनुसार सही दिशा में लगाया गया आईना भी आपकी तरक्की का कारण बनता है, जबकि इन नियमों की अनदेखी करने पर जो वास्तु दोष उत्पन्न होता है, वह आपके दुख-दुर्भाग्य का कारण बनता है. आइए घर में लगाए जाने वाले आईने से जुड़े जरूरी वास्तु नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

घर में कैसा लगाएं आईना?

घर में लगाए जाने वाले आईने को खरीदते समय आप न सिर्फ उसकी खूबसूरती बल्कि उसके आकार पर विशेष ध्यान दें क्योंकि गलत आकार वाला आईना आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को फैलाने का कारण बन सकता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लगाने के लिए चौकोर या फिर आयताकार आईना बेहतर माना जाता है तो वहीं गोल या फिर कई कोणों वाला आईना दोष उत्पन्न करता है. आईना खरीदते समय देख लें उसमें आपकी छवि सही तरके से बन रही हो, उसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब से जुड़ा दोष न हो. 

किस दिशा में लगाना चाहिए आईना?

वास्तु शास्त्र के अनुसार जहां दक्षिण दिशा में आईना लगाना सबसे बड़ा दोष माना जाता है, वहीं उत्तर दिशा इसके लिए सबसे ज्यादा शुभ मानी गई है. ऐसे में बाथरूम हो या फिर कोई अन्य स्थान हमेशा उत्तर दिशा की दीवार पर ही आईना लगवाएं.  

घर में तुरंत हटा देना चाहिए ऐसा आईना 

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के भीतर अगर कोई आईना धुंधला पड़ गया है और उसमें आपकी छवि सही तरीके से नहीं दिखाई पड़ती है तो ऐसे आईने को तुरंत घर बाहर निकाल देना चाहिए और एक नया आईना लाना चाहिए. इसी प्रकार टूटे आईने का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए अन्यथा यह आपके दुख और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है. 

यहां कभी नहीं लगाना चाहिए आईना 

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के कुछ स्थानों पर लगा आईना वास्तु दोष का कारण बनता है. वास्तु के अनुसार घर में कभी आमने-सामने, खिड़की या दरवाजे की ओर या फिर किचन आदि में आईना नहीं लगाना चाहिए. इसी प्रकार घर में कभी भी दक्षिण, पश्चिम, आग्नेय कोण, वायव्य कोणा और नैऋत्य कोण में आईना नहीं लगाना चाहिए. इस दिशा में लगा आईना दुख-दुर्भाग्य का कारण बनता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

