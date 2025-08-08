विज्ञापन
भाई की कलाई पर किस रंग की राखी से बढ़ेगा उसका गुडलक, जानें सिर्फ एक क्लिक में

Raksha bandhan 2025: रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधते समय हर बहन की ख्वाहिश होती है कि उसका भाई खूब तरक्की करे और हमेशा खुशहाल रहे. यदि आप भी कुछ ऐसा ही चाहती हैं तो इस साल भाई की राशि के अनुसार ही राखी बांधें.

राशि के अनुसार भाई को बहनें कैसी राखी बांधें?

Best rakhi colour for your brother: भाई और बहन के पवित्र रिश्ते से जुड़ा रक्षाबंधन (Raksha bandhan 2025) का पर्व इस साल 09 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा. श्रावण पूर्णिमा (Sawan Purnima 2025) के शुभ दिन मनाए जाने वाले इस पावन पर्व पर बहनें अपने भाई की रक्षा की कामना करते हुए उन्हें राखी या फिर कहें रक्षासूत्र (Raksha Sutra) बांधती हैं तो वहीं भाई भी अपनी बहन की भावनाओं और अपेक्षाओं का सम्मान करते हुए उसे आजीवन मान-सम्मान और सुरक्षा देने का वचन देता है.

रक्षाबंधन के पर्व पर जब चंद्रमा (Chandrama) का पूर्ण प्रभाव रहता है और वह भाई-बहन के पवित्र रिश्ते और भावनात्मक बंधनों को और प्रगाढ़ करता है, उस शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाई की कलाई पर किस रंग की राखी बांधे, जिससे उनका गुडलक और भी ज्यादा बढ़ जाए, आइए इसे जानी-मानी ज्योतिषाचार्य और वास्तुविद डॉ. नीति शर्मा से जानते हैं -

मेष (Aries)

अगर आपके भाई की राशि मेष है, तो उसे इस साल रक्षाबंधन के दिन लाल रंग की चंदन और रुद्राक्ष से बनी राखी बांधें. यह पवित्र रक्षासूत्र उसकी ऊर्जा को सही दिशा देगा और आत्मबल बढ़ाएगा.

वृष (Taurus)

यदि आपके भाई की राशि वृषभ है तो आप रक्षाबंधन वाले दिन उसकी कलाई पर सफेद या नीले रंग की मोती या चांदी की राखी बांधें. यह राखी उसके लिए बेहद शुभ साबित होगी क्योंकि इसके शुभ प्रभाव से उसकी स्थिरता और शांति और भी प्रगाढ़ होगी.

मिथुन (Gemini)

मिथुन राशि वाले भाई के लिए आपको हरे रंग की रचनात्मक, बुद्धिवर्धक राखी ही चुनना चाहिए. ऐसी राखी उसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए श्रेष्ठ रहती है. हरे रंग की राखी के शुभ प्रभाव से उसके विचारों में स्पष्टता आएगी और वह जीवन से जुड़े सही निर्णय ले पाएगा.

कर्क (Cancer)

यदि आपके भाई की कर्क राशि है तो आपको उसे चांदी की राखी या शंख युक्त राखी बांधनी चाहिए. ज्योतिष के अनुसार ऐसी राखी बांधने पर आपके भाई का भावनात्मक संतुलन मजबूत होगा.

सिंह (Leo)

सिंह राशि वाले भाईयों के लिए नारंगी, केसरी या सुनहरे रंग की केसरयुक्त राखी विशेष फलदायी होती है. ज्योतिष के अनुसार ऐसी राखियों के शुभ प्रभाव से सिंह राशि के जातकों का आत्मगौरव और सम्मान हमेशा बना रहता है.

कन्या (Virgo)

कन्या राशि के भाई को हल्के हरे या पीले रंग की सादगी लिए हुए साधारण राखी बांधें. ऐसी राखी का शुभ प्रभाव आपके भाई के संयम और विचारशीलता और निखारने का काम करेगा.

तुला (Libra)

तुला राशि से जुड़े भाई के लिए नीले या गुलाबी रंग की आकर्षक डिजाइनर राखी शुभ साबित होती है, क्योंकि तुला का स्वभाव सौंदर्यप्रिय होता है. ज्योतिष के अनुसार इस रंग की राखी के शुभ प्रभाव से उनके भीतर सकारात्मकता बनी रहती है.

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि के भाई के लिए बहनों को गाढ़े लाल या मैरून रंग की रुद्राक्ष राखी बांधना चाहिए. राखी का पवित्र धागा और शिव का महाप्रसाद माना जाने वाला मनका उसके भीतर की तीव्रता को संतुलित करने का काम मिलेगा.

धनु (Sagittarius)

रक्षाबंधन के दिन बहनों को धनु राशि वाले भाई की कलाई में केसरी या पीले रंग की धार्मिक प्रतीकों वाली राखी बांधनी चाहिए. राखी से जुड़ा यह उपाय उसके भाग्य और आध्यात्मिक झुकाव और भी सशक्त करेगा. इस रंग की राखी के शुभ प्रभाव से उसे सुख-समृद्धि प्राप्त होगी.

मकर (Capricorn)

मकर राशि वाले भाई के लिए नीले, स्लेटी या भूरे रंग की प्राचीन शैली की राखी उपयुक्त होती है. ऐसी राखी आपके भाई के अनुशासित स्वभाव से मेल खाती है. इस राशि के शुभ प्रभाव से उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी.

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि के भाई को बैंगनी या स्टाइलिश राखी बांधें. आपको उसके लिए ऐसी राखी चुननी चाहिए जो कुछ अलग हटकर हो. ऐसा इसलिए क्योंकि इस राशि के लोगों का स्वभाव ही नवाचार से भरा होता है.

मीन (Pisces)

रक्षाबंधन पर मीन राशि वाले भाई के लिए बहनों को हल्के नीले या समुद्री रंग की मोती या जलतत्व आधारित राखी लेनी चाहिए. इस राखी को भाई की कलाई पर बांधने पर उसकी भावनात्मक गहराई संरक्षित रहती है. राखी के शुभ प्रभाव से उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

