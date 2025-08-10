विज्ञापन

उर्वशी रौतेला ने भाई को बांधी लबूबू डॉल वाली राखी, जिसे भारती ने मनसूह कहकर लगा दी थी आग

उर्वशी ने हाल ही में विंबलडन 2025 में अपने बैग पर चार लबूबू डॉल्स लगाकर सुर्खियां बटोरी थीं. उनके बैग की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई थी और कुछ लोगों ने इसे ‘वर्ल्ड रिकॉर्ड’ तक कह डाला.

उर्वशी रौतेला ने भाई के पहनाई अनोखी राखी
नई दिल्ली:

उर्वशी रौतेला ने इस बार रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अपने भाई को एक अनोखी राखी बांधी, जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रही. उन्होंने अपने भाई को लबूबू डॉल राखी बांधी, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा. उर्वशी ने अपने इंस्टा प्रोफाइल पर एक पोस्ट की जिसमें भाई के साथ कुछ तस्वीरें थीं. इन्हीं में से एक तस्वीर में उर्वशी के भाई की ये राखी नजप आई.

लबूबू डॉल, जो एक इमैजिनरी किरदार है, हाल के दिनों में बॉलीवुड सेलेब्रिटीज के बीच काफी ट्रेंड में है. इसकी अनोखी बनावट और भूतिया हंसी ने इसे सोशल मीडिया पर सनसनी बना दिया है. उर्वशी जो हमेशा अपने स्टाइलिश और बोल्ड फैशन स्टेटमेंट्स के लिए जानी जाती हैं ने इस बार रक्षाबंधन को भी अपने अंदाज में खास बनाया. उन्होंने अपने भाई को यह अनोखी राखी बांधकर न केवल भाई-बहन के प्यार को दिखाया, बल्कि लबूबू ट्रेंड को भी बढ़ावा दिया.

उर्वशी ने हाल ही में विंबलडन 2025 में अपने बैग पर चार लबूबू डॉल्स लगाकर सुर्खियां बटोरी थीं. उनके बैग की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई थी और कुछ लोगों ने इसे ‘वर्ल्ड रिकॉर्ड' तक कह डाला, हालांकि इस दावे पर कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया. उर्वशी का लबूबू लव यहीं नहीं रुका; वह हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर लबूबू फोन कवर के साथ भी नजर आईं, जिसने फिर से लोगों का ध्यान खींचा.

इस रक्षाबंधन, उर्वशी ने अपने भाई के साथ इस खास राखी के जरिए अपनी बॉन्डिंग को और मजबूत किया. यह राखी न केवल उनके रिश्ते की मिठास को दर्शाती है, बल्कि उनके ट्रेंडी और अनोखे अंदाज को भी उजागर करती है. सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने इस अनोखे जेस्चर की खूब तारीफ की और इसे एक यादगार पल बताया.

