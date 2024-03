घर के बाहर काला जूता टांगने से क्या होता है, जानिए प्रेमानंद महाराज से इस टोटके का सच

प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि अगर हमारे कर्म और विचार अच्छे हैं.

How To Stay Away From Negative Energy: अधिकतर लोग बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों (Negative energy) से बचने के लिए तरह-तरह के उपाय और टोटके अपनाते हैं. कई लोग घर के बाहर काले रंग का जूता टांगते (Black Shoe Upay) है. माना जाता है कि इस टोटके से बुरी नजर नहीं लगती है. इसे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है. आइए वृंदावन के प्रेमानंद महाराज (Premanand Maharaj ) से जानते हैं कि घर के बाहर काला जूता टांगने से क्या होता है.