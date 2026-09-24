Pisces Aaj Ka Rashifal 24 September 2026: कार्यस्थल की राजनीति से रखें दूरी, खर्चों की समीक्षा रहेगी जरूरी



Pisces Horoscope Today 24 September 2026, Meen Rashi ka Rashifal: आज किसी बात को लेकर मन में निराशा का भाव पैदा हो सकता है. अकेले रहना और सोना मन को शांति प्रदान करेगा. आज हर बात का परिणाम तुरंत सामने न आए तो उसे असफलता न समझें. कामकाज में कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हो सकती हैं जिन्हें बिना प्रचार के पूरा करना पड़ेगा. किसी रिपोर्ट, योजना या तैयारी पर पर्दे के पीछे मेहनत करने का समय मिल सकता है. विदेश, दूसरे शहर या ऑनलाइन माध्यम से जुड़े काम में संपर्क बढ़ेगा. हालांकि ईमेल या डिजिटल दस्तावेज भेजते समय विशेष सावधानी रखें; छोटी तकनीकी गलती भी अनावश्यक परेशानी पैदा कर सकती है.

नौकरी में कार्यस्थल की राजनीति से दूरी रखना बेहतर होगा. किसी सहकर्मी के बारे में राय देने या उसकी निजी बात आगे पहुंचाने से बचें. यदि कोई काम आपकी जिम्मेदारी में नहीं है तो केवल सबको खुश करने के लिए उसे अपने ऊपर न लें. अपनी ऊर्जा को सीमित और महत्वपूर्ण कार्यों में लगाना अधिक समझदारी होगी.

व्यापारियों के लिए खर्चों की समीक्षा जरूरी है. माल, विज्ञापन, यात्रा अथवा तकनीकी सुविधाओं पर होने वाला व्यय अनुमान से अधिक हो सकता है. कोई नया निवेश करने से पहले यह जांचें कि उससे वास्तविक आय कितनी बढ़ेगी. बकाया भुगतान के लिए व्यवस्थित योजना बनाना लाभकारी रहेगा.

परिवार से कुछ समय अलग रहने या निजी स्थान की जरूरत महसूस हो सकती है. इसे रिश्तों से दूरी का संकेत न बनने दें. घरवालों को अपनी व्यस्तता के बारे में स्पष्ट जानकारी देना बेहतर रहेगा. किसी पुराने भावनात्मक विषय को लेकर मन भारी हो तो भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने में संकोच न करें.

उपाय: किसी जरूरतमंद को चप्पल, छाता या दैनिक उपयोग की वस्तु दान करें.

शुभ रंग: हल्का पीला और समुद्री हरा.