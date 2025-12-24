विज्ञापन
Photo Vastu Rules: पितरों से लेकर परिवार तक की आखिर किस दीवार पर लगाना चहिए तस्वीर? जानें सही वास्तु नियम 

Vastu rules for photo frame: घर छोटा हो या फिर बड़ा, हर कोई उसे सजाने के लिए अक्सर तमाम चीजों के साथ अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर जरूर कहीं न कहीं लगाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तस्वीर का भी आपकी तकदीर से कनेक्शन होता है? तस्वीर फिर कहें फोटो फ्रेम का सही वास्तु नियम जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख. 

Photo Vastu Rules: फोटो फ्रेम का वास्तु नियम
Photo frame ka vastu niyam: हिंदू मान्यता के अनुसार व्यक्ति के जीवन पर पंचतत्व से जुड़े वास्तु नियम का बहुत प्रभाव पड़ता है. यही कारण है कि घर को बनाने से लेकर उसे सजाने तक के लिए इसका विशेष ध्यान रखा जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में चीजें सही दिशा में हो तो सुख, शांति और सुकून बना रहता है, लेकिन चीजें वास्तु सम्मत न हों तो उसकी निगेटिव एनर्जी हमारे जीवन को प्रभावित करती है. यदि बात करें दीवारों पर लगाए जाने वाली तस्वीर की तो आपको ये बात जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी तस्वीर कहां पर लगानी चाहिए. आइए फोटो से जुड़े जरूरी वास्तु नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं.

फेमिली फोटो कहां लगाना चाहिए

वास्तु शास्त्र के अनुसार फेमिली फोटो को लगाने के लिए दक्षिण-पश्चिम, पूर्व और उत्तर-पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है. वास्तु के अनुसार यह दिशा रिश्तों में जुड़ाव लाने के साथ स्थिरता प्रदान करती है. 

कहां लगाएं पितरों की तस्वीर 
हिंदू मान्यता के अनुसार घर के पितर या फिर कहें मृत सदस्यों की तस्वीर को हमेशा दक्षिण की दिशा में लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि उनकी तस्वीर को कभी भूलकर भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए. दक्षिण दिशा में अगर आप पितरों की तस्वीर नहीं लगाना चाहते हैं तो उसकी जगह फूलों की पेंटिंग्स आदि लगा सकते हैं.

घर में कैसी लगानी चाहिए तस्वीर 
वास्तु के अनुसार घर में अपने परिवार के सदस्यों की हमेशा ऐसी तस्वीर लगाना चाहिए जिसमें सभी लोग प्रसन्न नजर आ रहे हों. मान्यता है कि ऐसी फोटो से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आपस में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है. फोटो फ्रेम पुराना हो जाने या फिर टूट जाने पर तुरंत बदल देना चाहिए. 

घर में नहीं लगाना चाहिए ऐसी तस्वीर 
वास्तु के अनुसार घर में कभी परिवार के एक साथ तीन सदस्यों या फिर एक साथ तीन मित्रों वाली तस्वीर को नहीं लगाना चाहिए. 
घर में हिंसक जानवर, डूबते हुए सूर्य या फिर उदास चेहरे वाली तस्वीर नहीं लगानी चाहिए. ऐसी तस्वीरें अक्सर नकारात्मकता पैदा करती हैं. 
घर में कभी भी खड़ी हुई लक्ष्मी माता की तस्वीर की फोटो नहीं लगाना चाहिए. इसी प्रकार घर के प्रत्येक कमरें देवी-देवताओं की फोटो भी नहीं रखना चाहिए. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Photo Vastu Rules, Vastu Rules For Photo Frame, Photo Frame Ka Vastu Niyam, Faith
