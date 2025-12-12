विज्ञापन
विशेष लिंक

Paush Amavasya 2025: पौष मास की अमावस्या कब है? जानें साल की आखिरी अमावस्या पर क्या करें और क्या न करें?

Paush Amavasya 2025 Kab Hai: सनातन परंपरा में किसी भी मास के कृष्णपक्ष की पंद्रहवीं तिथि को अमावस्या के नाम से जाना जाता है. साल की आखिरी अमावस्या यानि पौष अमावस्या कब पड़ेगी? स्नान-दान और पितृपूजा के लिए अत्यंत ही फलदायी मानी जाने वाली पौष अमावस्या के दिन क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, जानने के लिए पढ़ें ये लेख.

Read Time: 3 mins
Share
Paush Amavasya 2025: पौष मास की अमावस्या कब है? जानें साल की आखिरी अमावस्या पर क्या करें और क्या न करें?
Paush Amavasya 2025: पौष अमावस्या से जुड़े जरूरी नियम
NDTV

Paush Amavasya 2025 Rules and Remedies: सनातन परंपरा में प्रत्येक मास, प्रत्येक दिन और प्रत्येक तिथि का अपना महत्व होता है. यदि बात करें पौष मास की तो इसके कृष्णपक्ष में पड़ने वाली पंद्रहवीं तिथि यानि पौष अमावस्या को स्नान-दान और पितृपूजा के लिए अत्यंत ही फलदायी माना गया है. हिंदू मान्यता के अनुसार पौष मास की अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति किसी जल तीर्थ पर जाकर स्नान-दान और पितरों के लिए पिंडदान आदि करता है तो उसके जीवन से जुड़ा दुख-दुर्भाग्य दूर होता है और उसके सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है. अत्यंत ही पुण्यदायी मानी जाने वाली पौष मास की अमावस्या कब पड़ेगी और इस दिन क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, आइए इसे विस्तार से जानते हैं. 

19 या 20 कब है पौष अमावस्या 

अमास्या तिथि जिस दिन आसमान में चंद्र देवता के दर्शन नहीं होते हैं, उसके स्वामी पितर माने जाते हैं. पंचांग के अनुसार पितृ कार्यों के लिए श्रेष्ठ मानी जाने वाली पौष मास की अमावस्या तिथि 19 दिसंबर 2025, शुक्रवार के दिन प्रात:काल 04:59 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन 20 दिसंबर 2025, शनिवार के दिन प्रात:काल 07:12 बजे तक रहेगी. ऐसे में पौष अमावस्या से जुड़ा पर्व 19 दिसंबर को मनाया जाएगा. 

पौष अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए 

Latest and Breaking News on NDTV


हिंदू मान्यता के अनुसार पौष मास की अमावस्या के दिन पितरों के लिए विशेष रूप से श्राद्ध, तर्पण एवं पिंडदान आदि करना चाहिए. 
पौष मास की अमावस्या पर स्नान-दान का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. ऐसे में इस दिन गंगा-यमुना, गोदावरी जैसे जलतीर्थों पर जाकर स्नान और दान करना चाहिए. 
पौष अमावस्या के दिन जरूरतमंद लोगों को काले कंबल, काला छाता, वस्त्र, अन्न और धन का दान देने से शुभ फल की प्राप्ति और शनि, राहु, केतु आदि ग्रहों से जुड़े दोष दूर होते हैं. 

पौष अमावस्या पर क्या नहीं करना चाहिए

Latest and Breaking News on NDTV

हिंदू धर्म में तमाम तिथियों और पर्वों पर जहां कुछेक कार्यों को करने पर पुण्य की प्राप्ति होती है तो वहीं कुछेक कार्य को करने पर दोष लगता है. जैसे पौष मास की अमावस्या पर जहां पितरों की पूजा करने पर उनका आशीर्वाद मिलता है तो वहीं उस दिन उनकी उपेक्षा और आलोचना करने पर उनके कोप का शिकार होना पड़ता है. ऐसे व्यक्ति को पितृदोष लगता है. हिंदू मान्यता के अनुसार पौष की अमावस्या के दिन व्यक्ति को बाल और नाखून नहीं कटाने चाहिए और न ही इस दिन गंदे या काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए. पौष मास की अमावस्या पर क्रोध और वाद-विवाद से भी बचना चाहिए. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Paush Amavasya 2025, Paush Amavasya Kab Hai, Paush Amavashya Ke Niyam, Faith
Get App for Better Experience
Install Now