अगस्त से लेकर दिसंबर तक कब-कब पड़ेगा पंचक,जानें इसमें कौन से नहीं किए जाते हैं काम

Panchak kab hai: सनातन परंपरा में किसी भी काम को करने से पहले पंचांग की मदद से शुभ और अशुभ समय देखने की परंपरा चली आ रही है. हिंदू मान्यता के अनुसार शुभ समय में कार्य करने पर सफलता का ग्राफ बढ़ जाता है, जबकि अशुभ समय में किए जाने वाले में अनचाही बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. ज्योतिष में जिस पंचक के दौरान शुभ कार्यों को करने की मनाही है, वह अगस्त महीने में कब से कब तक रहेगा? पंचक के दौरान व्यक्ति को आखिर कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए? पंचक में कौन से कार्य कर सकते हैं? आइए इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं.

अगस्त महीने में कब से कब तक रहेगा पंचक

पंचांग के अनुसार अगस्त महीने में पंचक 10 अगस्त 2025, रविवार से प्रारंभ हो चुका है और यह 14 अगस्त, 2025, बृहस्पतिवार को प्रात:काल 09:06 बजे तक रहेगा. ज्योतिष के अनुसार जो पंचक रविवार के दिन प्रारंभ होता है, वह रोग कारक होता है. इस पंचक के प्रभाव से व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक कष्ट होने की आशंका बनी रहती है.

पंचक में कौन से कार्य नहीं करना चाहिए

पंचक के दौरान कुछ कार्यों को करने के लिए सख्त मना किया गया है, क्योंकि उसका व्यक्ति पर बुरा असर पड़ सकता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचक के दौरन घर में लकड़ी नहीं लानी चाहिए और नही चारपाई ​बुननी या बनवानी चाहिए. पंचक के दौरान किसी भी तरह की पलंग को खोलना और बांधना भी नहीं चाहिए. पंचक में घर में कलर नहीं करवाना चाहिए और न ही घर की छत ढलवाना चाहिए. पंचक के दौरान व्यक्ति को दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए. यदि घर-परिवार में पंचक के दौरान किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए पंचक की विशेष पूजा करवानी चाहिए.

पंचक के उपाय

यदि आपको पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की ओर जाना जरूरी हो तो आपको हनुमान जी की चालीसा का पाठ या फिर उनके 12 नाम लेकर ही निकलना चाहिए. पंचक के दौरान गाय को हरा चारा खिलाने और हवन करने से इसका दुष्प्रभाव नहीं लगता है.

साल 2025 में कब-कब लगेगा पंचक

सितंबर महीने में पंचक - पंचांग के अनुसार 06 सितंबर 2025 से लेकर 10 सितंबर 2025 तक पंचक रहेगा.

पंचांग के अनुसार 06 सितंबर 2025 से लेकर 10 सितंबर 2025 तक पंचक रहेगा. अक्टूबर महीने में पंचक - पंचांग के अनुसार 03 अक्टूबर 2025 से लेकर 08 अक्टूबर 2025 तक पंचक रहेगा. इसके पश्चात् 31 अक्टूबर 2025 से लेकर 04 नवंबर 2025 तक पंचक रहेगा.

पंचांग के अनुसार 03 अक्टूबर 2025 से लेकर 08 अक्टूबर 2025 तक पंचक रहेगा. इसके पश्चात् 31 अक्टूबर 2025 से लेकर 04 नवंबर 2025 तक पंचक रहेगा. नवंबर महीने में पंचक - पंचांग के अनुसार 27 नवंबर 2025 से लेकर 01 दिसंबर 2025 तक पंचक रहेगा.

पंचांग के अनुसार 27 नवंबर 2025 से लेकर 01 दिसंबर 2025 तक पंचक रहेगा. दिसंबर महीने में पंचक - पंचांग के अनुसार 24 दिसंबर 2025 से लेकर 29 दिसंबर 2025 तक पंचक रहेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)