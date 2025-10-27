विज्ञापन
Mangal Gochar 2025: मंगल के गोचर से मेष-मकर समेत 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें अपना भी हाल 

Mars Transit 2025: मंगल को नवग्रहों का सेनापति माना जाता है. भूमिपुत्र  मंगल आज 27 अक्टूबर 2025 को तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में गोचर कर गये हैं. मंगल का स्वराशि में गोचर मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख. 

Mars Transit 2025 impact on 12 zodiac sign: भूमिपुत्र मंगल 27 अक्टूबर 2025 को तुला राशि से निकल कर अपनी ही वृश्चिक राशि (Scorpio) में गोचर कर रहा है. वृश्चिक राशि में मंगल 27 अक्टूबर 2025 से लेकर 24 दिसंबर 2025 तक रहेगा. मंगल की यह स्थिति अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है क्योंकि मंगल यहां स्वगृही और उच्छ (energetically exalted-like) स्थिति में आता है. इस दौरान व्यक्ति की इच्छाशक्ति, दृढ़ संकल्प, गुप्त शक्ति और निर्णय क्षमता चरम पर होती है.

ज्योतिष के आईने में अगर इस स्थिति को देखें तो वृश्चिक जल तत्व की राशि है लेकिन इसका स्वामी अग्नि तत्व ग्रह मंगल है - इसलिए यह गोचर “अग्नि का जल में प्रवेश” जैसा है. यानि इससे भीतर की छिपी हुई इच्छाएँ, असंतोष, और आत्मबल जागृत होते हैं. यह समय कर्म करने, पुराने विवाद सुलझाने और किसी बड़े निर्णय की दिशा में कदम उठाने का है. आइए जानी-मानी ज्योतिषाचार्य डॉ. नीति शर्मा से जानते हैं कि मंगल का वृश्चिक राशि मे गोचर सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेगा. 


मेष राशि (Aries):

आपके आठवें भाव में मंगल-गुप्त धन, इन्वेस्टमेंट, रिसर्च और गुप्त विषयों में सफलता देगा. परंतु जल्दबाज़ी और गुस्सा नुकसान दे सकता है.
उपाय: हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें.

वृषभ राशि (Taurus):

सप्तम भाव में मंगल-साझेदारी, विवाह और व्यवसायिक संबंधों में तनाव और टकराव संभव. सावधानी रखें, शब्दों में आक्रामकता न लाएं.
उपाय: मंगलवार को लाल मसूर और गुड़ का दान करें.

मिथुन राशि (Gemini):

षष्ठ भाव में मंगल-शत्रुओं पर विजय, प्रतियोगी परीक्षा और जॉब वालों के लिए शुभ योग. पेट या रक्तचाप से संबंधित परेशानी संभव.
उपाय: ‘ॐ अं अंगारकाय नमः' का जाप करें.

कर्क राशि (Cancer):

पंचम भाव में मंगल-संतान सुख, क्रिएटिविटी और प्रेम जीवन में तीव्रता लाएगा. विद्यार्थियों के लिए उच्च ऊर्जा का समय.
उपाय: लाल चंदन से हनुमान जी का तिलक करें.


सिंह राशि (Leo):

चतुर्थ भाव में मंगल-घर, वाहन, संपत्ति से जुड़ा निर्णय लाभदायक. गृहकलह से बचें, माता से संबंध मधुर रखें.
उपाय: मंगलवार को गुड़ और चना हनुमान मंदिर में चढ़ाएं.


कन्या राशि (Virgo):

तृतीय भाव में मंगल-साहस, आत्मविश्वास, और संचार शक्ति में वृद्धि. मीडिया, आर्मी, पुलिस या स्पोर्ट्स वालों के लिए समय सुनहरा.
उपाय: लाल रंग का रुमाल रखें.

तुला राशि (Libra):

द्वितीय भाव में मंगल-धन में उतार-चढ़ाव, वाणी में कठोरता. इन्वेस्टमेंट सोच-समझकर करें.
उपाय: मंगलवार को मसूर दाल का दान करें.


वृश्चिक राशि (Scorpio):

लग्नेश मंगल अपनी ही राशि में-अद्भुत आत्मबल, नई शुरुआत, और जीवन में बड़ा परिवर्तन. यह समय स्वयं को पुनः गढ़ने का है.
उपाय: लाल पुष्प से मंगल ग्रह की पूजा करें.


धनु राशि (Sagittarius):

बारहवें भाव में मंगल-विदेश यात्रा, खर्चों में वृद्धि, परंतु गुप्त शत्रुओं पर विजय संभव. नींद की कमी और मानसिक बेचैनी हो सकती है.
उपाय: मंगलवार को हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं.


मकर राशि (Capricorn):

ग्यारहवें भाव में मंगल-लक्ष्य प्राप्ति, सामाजिक संपर्क से लाभ. करियर ग्रोथ के लिए बेहतरीन योग.
उपाय: तांबे के पात्र में जल पीएं.


कुंभ राशि (Aquarius):

दशम भाव में मंगल-कर्म और प्रतिष्ठा में वृद्धि. प्रमोशन, नया कार्य आरंभ करने का उत्तम समय.
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ाएं.


मीन राशि (Pisces):

नवम भाव में मंगल-भाग्यवृद्धि, यात्रा, और अध्यात्मिक उन्नति. गुरु या धर्म से जुड़ी गतिविधियों में भाग लें.
उपाय: लाल मूंगा धारण करना शुभ रहेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

