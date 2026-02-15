Mahashivratri 2026 LIVE Updates: आज यानी 15 फरवरी को पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस दिन देवों के देव महादेव और मां पार्वती की पूजा करने का विधान है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था. जानकारी के लिए बता दें, कि पूरे सालभर में 12 शिवरात्रियां आती हैं, लेकिन महाशिवरात्रि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है. इस दिन लोग भक्ति भाव से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं. आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की तिथि, मुहूर्त, शुभ योग और महाउपाय समेत सभी जरूरी जानकारी...

