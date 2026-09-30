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Leo Aaj Ka Rashifal: करियर में महत्वपूर्ण भूमिका मिलने की संभावना, काम का दबाव भी बढ़ सकता है

Leo Horoscope Today 30 September 2026, Singh Rashifal: धन संबंधी मामलों में किसी लंबी अवधि की योजना पर विचार होगा. हर छोटी गलती स्वयं सुधारने की कोशिश करने से आपका अपना काम पीछे छूट सकता है.

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Leo Aaj Ka Rashifal: करियर में महत्वपूर्ण भूमिका मिलने की संभावना, काम का दबाव भी बढ़ सकता है
Leo Aaj Ka Rashifal 30 September 2026 | Singh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Leo Horoscope Today 30 September 2026, Singh Rashi ka Rashifal: आज कोई पुराना विचार नए संदर्भ में अधिक व्यावहारिक लगने लगेगा. दोपहर 1:13 बजे के बाद चंद्रमा दशम भाव में पहुंचेंगे, जिससे ध्यान सीधे काम और जिम्मेदारियों पर आ जाएगा. सुबह किसी गुरु, वरिष्ठ या मार्गदर्शक से हुई बातचीत आपके निर्णय को प्रभावित कर सकती है. 

यदि नौकरी या कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा विकल्प सामने है तो केवल प्रतिष्ठा देखकर निर्णय न लें. उस अवसर से मिलने वाली वास्तविक जिम्मेदारियों को समझना जरूरी होगा. विदेश या दूर शहर से जुड़े काम में कोई सूचना मिल सकती है, लेकिन अंतिम पुष्टि के बिना आगे की योजना न बनाएं. 

दोपहर बाद कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी. अधिकारी किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी आपको दे सकते हैं. आपकी नेतृत्व क्षमता का परीक्षण होगा और दूसरों के काम की निगरानी भी करनी पड़ सकती है. हालांकि हर छोटी गलती स्वयं सुधारने की कोशिश करने से आपका अपना काम पीछे छूट सकता है. जिम्मेदारियां बांटना सीखना आज उपयोगी रहेगा. 

व्यापारियों के लिए दोपहर बाद का समय अधिक व्यस्त रहेगा. कोई बड़ा ग्राहक या महत्वपूर्ण ऑर्डर ध्यान मांग सकता है. बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिलेगा, मगर प्रतिस्पर्धा के दबाव में कीमत घटाकर सौदा करना लाभ को प्रभावित कर सकता है. काम की गुणवत्ता से समझौता न करें. 

धन संबंधी मामलों में किसी लंबी अवधि की योजना पर विचार होगा. आज मिलने वाले लाभ को तुरंत किसी नई योजना में लगाने के बजाय पहले उसकी स्थिरता देखें. परिवार के साथ बातचीत करते समय ऑफिस की झुंझलाहट न आने दें. किसी वरिष्ठ पारिवारिक सदस्य की सलाह पहले कठोर लगे, लेकिन उसमें व्यावहारिक बात छिपी हो सकती है.

उपाय: किसी सार्वजनिक स्थान पर पीने के पानी की व्यवस्था में सहयोग करें.
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