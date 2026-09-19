बाथरूम और अलमारी में सिल्वरफिश क्यों आ जाती हैं? जानिए इनसे छुटकारा पाने के 3 आसान तरीके

आपने अपने घर में अक्सर बाथरूम या फिर अलमारी में एक छोटा, चांदी जैसा चमकदार कीड़ा तेजी से भागता हुआ देखा होगा, जिसे देखकर अक्सर लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि यह कौन सा कीड़ा है. दरअसल, चमकदार कीड़ा सिल्वरफिश होता है. एक बार दिखने के बाद ये कीड़े आमतौर पर बार-बार नजर आ सकते हैं. सिल्वरफिश खास तौर पर बाथरूम और कपड़ों की अलमारी घर की इन दो जगहों पर ज्यादा पाए जाते हैं. ये कीड़े उन जगहों की खास परिस्थितियों की वजह से वहां आते हैं. इन्हें नमी, अंधेरा और खाने के लिए कुछ खास चीजें पसंद होती हैं. अगर, आप इन्हें हमेशा के लिए घर से दूर रखना चाहते हैं, तो कुछ आसान तरीके आपकी मदद कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं सिल्वरफिश कीड़े को कैसे भगाएं.

बाथरूम

सिल्वरफिश को जीवित रहने के लिए बहुत ज्यादा नमी की जरूरत होती है. बाथरूम में गर्म पानी से नहाने, नलों के इस्तेमाल और कम वेंटिलेशन की वजह से नमी लंबे समय तक बनी रहती है, जो इन कीड़ों के लिए बिल्कुल सही है. सिर्फ नमी ही नहीं, बाथरूम में इनके खाने का भी अच्छा इंतजाम होता है. सिल्वरफिश टॉयलेट पेपर, साबुन के अवशेष, वॉलपेपर की गोंद, मृत त्वचा की परतों और गिरे हुए बालों तक को खा लेते हैं. ये सभी चीजें बाथरूम में रोजाना जमा होती रहती हैं, इसलिए यह जगह उन्हें बहुत पसंद है.

अलमारी

सिल्वरफिश स्टार्च और सेल्यूलोज जैसी चीजें खाते हैं, जो कॉटन, लिनन और सिल्क जैसे प्राकृतिक कपड़ों में पाई जाती हैं. इसके अलावा कुछ कपड़ों में इस्तेमाल होने वाली गोंद, पुराने कागज, कार्डबोर्ड बॉक्स और अलमारी में रखी पुरानी मैगजीन भी इनके भोजन का स्रोत बन सकती हैं. जब खाने का यह स्रोत अंधेरे, शांत और कम इस्तेमाल होने वाले माहौल के साथ मिल जाता है, तो अलमारी सिल्वरफिश के लिए एक छिपने की जगह बन जाती है. ये कीड़े रात में एक्टिव होते हैं और रोशनी से बचना पसंद करते हैं, इसलिए अलमारी उन्हें बेहद पसंद आती है.

नमी और सीलन को कंट्रोल करें

सिल्वरफिश से छुटकारा पाने का सबसे असरदार तरीका घर में नमी कम करना है. ये कीड़े सूखी जगहों पर ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते. ऐसे में नहाने के बाद बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन कम से कम 20 मिनट तक चलाएं. अगर बाथरूम या अलमारी में ज्यादा सीलन रहती है, तो डीह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं. टपकते हुए नल या पाइप तुरंत ठीक करवाएं. छोटी-सी लीकेज भी लंबे समय तक नमी बनाए रख सकती है, जिससे सिल्वरफिश को पनपने का मौका मिलता है.

कागज और गत्ते के डिब्बे हटाएं

बाथरूम और अलमारी में गत्ते के बक्से या पुराने कागजों के ढेर न रखें. इनकी जगह सीलबंद प्लास्टिक के डिब्बों या एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें.

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