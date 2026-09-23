Leo Aaj Ka Rashifal: मुश्किल काम से न भागें, आज कोशिश ला सकती है रंग

Leo Horoscope Today 23 September 2026, Singh Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपको अपनी कार्यप्रणाली की कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का अवसर देगा. जिन कामों में लगातार टालमटोल हो रही थी, उन्हें क्रमबद्ध तरीके से निपटाना लाभ देगा. छोटी-छोटी जिम्मेदारियां मिलकर दिन को काफी व्यस्त बना सकती हैं, इसलिए प्राथमिकता तय करना जरूरी रहेगा.

कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा का माहौल आपको अपनी क्षमता दिखाने के लिए प्रेरित कर सकता है. आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन उसे साबित करने के लिए अनावश्यक बहस करना जरूरी नहीं है.

व्यवसाय में विस्तार की योजना बनाने से ज्यादा मौजूदा व्यवस्था को दुरुस्त करना लाभकारी रहेगा. किसी ग्राहक की शिकायत को नजरअंदाज न करें. समय पर दिया गया समाधान आपके व्यावसायिक संबंधों को बचा सकता है. प्रतियोगिता, परीक्षा या किसी चयन प्रक्रिया से जुड़े लोगों को अनुशासन का फायदा मिलेगा. कठिन विषय से बचने की आदत नुकसान दे सकती है. लगातार कई घंटे पढ़ने की बजाय बीच-बीच में ब्रेक लें.

इससे एकाग्रता बनी रहेगी ऋण या देनदारी से जुड़े मामले में स्पष्ट योजना बनाएं. यदि किसी भुगतान की तारीख नजदीक है तो उसे आखिरी समय तक टालने से दबाव बढ़ सकता है. अनावश्यक खरीदारी रोककर पहले जरूरी वित्तीय जिम्मेदारियां पूरी करना उचित होगा.

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें. लंबे समय तक बैठे रहने, भोजन छोड़ने या जरूरत से ज्यादा चाय-कॉफी लेना स्वास्थ पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है. आपकी सबसे बड़ी ताकत समस्या से भागने के बजाय उसे व्यवस्थित ढंग से हल करने की क्षमता होगी. दूसरों की कमियां खोजने से अधिक लाभ अपनी व्यवस्था सुधारने में मिलेगा.

उपाय: हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाकर ॐ हनुमते नमः का 21 बार जाप करें.

शुभ रंग: नारंगी

