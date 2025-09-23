विज्ञापन
Navratri 2025: नवरात्रि के तीसरे दिन कैसे करें मां चंद्रघंटा की पूजा? जानें पूरी विधि, मंत्र और धार्मिक महत्व

Navratri 2025: शक्ति की साधना का कल तीसरा दिन रहेगा. इस दिन भगवती दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानि मां चंद्रघंटा की पूजा विशेष पूजा की जाती है. मां चंद्रघंटा की पूजा किस विधि से करनी चाहिए? मां चंद्रघंटा की पूजा में किस मंत्र को जपने से पूरी होगी मनोकामना, जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख.

Maa Chandraghanta ki puja vidhi: सनातन परंपरा में नवरात्रि के तीसरे दिन देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानि मां चंद्रघंटा की पूजा का विधान है. इस दिन देवी के साधक जप, व्रत आदि नियमों का पालन करते हुए मां चंद्रघंटा की विधि​-विधान से पूजा करते हैं. देवी चंद्रघंटा के माथे पर आधे चंद्रमा के आकार का घंटा लटका है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है. हिंदू मान्यता के अनुसार देवी चंद्रघंटा का स्वरूप मनोरम और शांतिप्रद है. मां चंद्रघंटा की नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा करने से व्यक्ति को दिव्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है. आइए माता चंद्रघंटा की पूजा की विधि और मंत्र के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

मां चंद्रघंटा की पूजन सामग्री 

- मां चंद्रघंटा की मूर्ति या चित्र
- घी, पवित्र जल (गंगाजल), दूध और शहद
- फूल (विशेषकर पीले और चमेली के), सिंदूर और चंदन
- धूप, दीप और घंटा
- मिठाइयां (खीर, दूध से बनी मिठाइयां)
- 5 तरह के फल
- नारियल, पान और पान जैसे प्रसाद

मां चंद्रघंटा की पूजा विधि

1. सुबह जल्दी उठें और स्नान-ध्यान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें. 
2. देवी की पूजा ईशान कोण में स्वच्छ और पवित्र स्थान पर करें. 
3. पूजा की शुरुआत में सबसे पहले देशी घी का दीया जलाएं. उसके बाद फल-फूल, धूप-दीप और भोग आदि अर्पित करें.  

4. हिंदू मान्यता के अनुसार माता को लाल रंग प्रिय है. ऐसे में शुभता के लिए मां चंद्रघंटा की पूजा में लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें तथा खीर का भोग लगाएं. 
5. मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए मां चंद्रघंटा के मंत्र का जाप और दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें.
6. शाम को भी पूजा करें और मां दुर्गा की आरती का पाठ करें,

मां चंद्रघंटा का मंत्र

मां चंद्रघंटा की पूजा में साधक को रुद्राक्ष की माला से 'ॐ देवी चंद्रघंटायै नमः' या फिर 'ॐ श्रीं हीं क्लीं चंद्र घंटाये: नम:' मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए. 

मां चंद्रघंटा की पूजा का धार्मिक महत्व

हिंदू मान्यता के अनुसार मां चंद्रघंटा की पूजा भय को दूर करने और साहस की प्राप्ति के लिए की जाती है. मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक को अपने शत्रुओं पर विजय पाने का आशीर्वाद मिलता है. नवरात्रि के तीसरे की यह पूजा सभी बाधाओं को दूर करे सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाली मानी गई है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

