Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर किस राशि को आखिर किस चीज का करना चाहिए दान? जानें सिर्फ एक क्लिक में

Makar Sankranti Ka Daan: हिंदू मान्यता के अनुसार माघ मास के शुक्लपक्ष में पड़ने वाले मकर संक्रांति के पर्व पर ​व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले गंगा स्नान और दान का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. इस संक्राति पर आखिर किस दान से होगा आपका कल्याण, जानने के लिए पढ़ें ये लेख.

Makar Sankranti 2026 Donation: मकर संक्रांति पर अपनी राशि के अनुसार करें दान
Rashi ke anusar makar sankranti ka daan: सनातन परंपरा में भगवान सूर्य एक ऐसे देवता हैं, जिनके दर्शन हमें प्रतिदिन प्रत्यक्ष रूप से होते हैं. ज्योतिष में जिस सूर्य देवता को सभी 09 ग्रहों का राजा माना गया है, उन्हें हिदू धर्म से जुड़े लोग सुख, सौभाग्य और आरोग्य के देवता के रूप में प्रतिदिन पूजते हैं. सूर्य देवता की पूजा का महत्व तब और ज्यादा बढ़ जाता है, जब मकर संक्रांति का पावन पर्व आता है क्योंकि इसी दिन सूर्य देवत धनु से मकर राशि में प्रवेश करते हैं. आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन आखिर किस राशि के लोगों को कौन सा दान करना अत्यधिक पुण्यदायी साबित होता है.

मेष

मेष राशि के लोगों को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर शुभ फल की प्राप्ति के लिए स्नान-ध्यान करने के बाद किसी मंदिर में जाकर दीपदान और तिल का दान करना चाहिए.

वृषभ

वृषभ राशि के जातक जिनके स्वामी शुक्र देवता हैं, उन्हें मकर संक्रांति के दिन गरम कपड़े, तिल और शुद्ध घी का दान विशेष रूप से करना चाहिए.

मिथुन

नवग्रहों के राजकुमार माने जाने वाले बुध ग्रह से जुड़ी इस राशि के लोगों को मकर संक्रांति के दिन स्नान-ध्यान के बाद विशेष रू से मूंग की दाल वाली खिचड़ी, हरे रंग के वस्त्र, हरे फल का दान विशेष रूप से करना चाहिए.

कर्क

कर्क राशि के स्वामी चंद्र देवता हैं, ऐसे में इस राशि के लोगों को मकर संक्रांति के दिन अपनी क्षमता के अनुसार चावल, साबूदान, सफेद तिल और सफेद वस्त्र का दान विशेष रूप से करना चाहिए.

सिंह

सिंह राशि जिसके स्वामी स्वयं भगवान सूर्य देव हैं, जिनका की गोचर मकर राशि में होने जा रहा है, ऐसे में इस राशि के लोगों को मकर संक्रांति के दिन तिल और गरम वस्त्रों का दान विशेष रूप से करना चाहिए.

कन्या

कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं. ऐसे में कन्या राशि के जातकों को मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से उड़द की दाल, चावल, खिचड़ी, तिल, गरम कपड़े का दान करना चाहिए.

तुला

तुला राशि वाले जातक, जिनके स्वामी शुक्र हैं, उन्हें मकर संक्रांति के दिन पुण्यफल पाने के लिए तिल का तेल, रुई, सफेद कपड़े और अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न और धन का दान करना चाहिए.

वृश्चिक

वृश्चिक राशि जिनके स्वामी मंगल देवता हैं, उन्हें मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने के साथ जरूरतमंद व्यक्तियों को खिचड़ी, कंबल और गुड़ का दान करना चाहिए.

धनु

धनु राशि जिसके स्वामी स्वयं बृहस्पति देवता हैं, उन्हें मकर संक्रांति वाले दिन पुण्यफल की प्राप्ति के लिए तिल व चने की दाल का विशेष रूप से दान करना चाहिए.

मकर

मकर राशि के जातक जिनके स्वामी शनि देवता हैं, और इसी राशि में सूर्य देवता का गोचर होना है. ऐसे में इस राशि से जुड़े लोगों को मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से तेल, तिल, और कंबलका दान करना चाहिए. यदि संभव हो तो मकर संक्रांति के दिन जरूरतमंद लोगों को खिचड़ी पका कर खिलाएं.

कुंभ

कुंभ राशि के स्वामी भी भगवान शनि हैं. ऐसे में कुंभ राशि के जातकों को मकर संक्रांति का पुण्यफल पाने के लिए इस दिन तिल, वस्त्र और अन्न आदि का विशेष रूप से दान करना चाहिए.

मीन

मीन राशि के स्वामी देवताओं के गुरु कहलाने वाले बृहस्पति हैं. ऐसे में इस राशि के जातकों को मकर संक्रांति के दिन तिल, चना, गरम वस्त्र, पूजा की सामग्री आदि का दान करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

