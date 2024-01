एक घर में कितने लड्डू गोपाल रख सकते हैं, जानिए यहां

अगर आप घर में एक लड्डू गोपाल रख रहे हैं तो उसकी सेवा बिलकुल एक बच्चे की तरह करें.

Laddu Gopal Puja : हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण के बाल अवतार को लड्डू गोपाल (Laddu Gopal) के रूप में पूजा जाता है. लड्डू गोपाल को बिल्कुल बालक की तरह घर में रखकर उनकी पूजा और सेवा की जाती है. भारत में ढेर सारे घरों में रोज लड्डू गोपाल की पूजा होती है और उनको ठाकुर जी (Thakur Ji) और कान्हा जी (Kanha Ji) के नाम से भी पुकारा जाता जाता है. मान्यता है कि घर में लड्डू गोपाल रखने और उनकी विधिवत पूजा करने से जातक को संतान सुख और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है. कहा जाता है कि जिस घर में नियमित तौर पर लड्डू गोपाल की पूजा होती है, वहां हमेशा सुख शांति बनी रहती है और घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है. लेकिन लड्डू गोपाल को घर में रखने के लिए भी कई सारे नियम है. घर के साथ साथ मंदिरों में भी लड्डू गोपाल रखे जाते हैं. चलिए जानते हैं कि किसी घर में या मंदिर में लड्डू गोपाल की कितनी प्रतिमाएं (How many laddu Gopal can we keep in home) रखना सही माना जा सकता है.