जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को पहनाएं गोटे से सजी डिजाइनर ड्रेस, कान्हा के लिए खास लुक तैयार करें

जन्माष्टमी के अवसर पर बाल गोपाल को नए वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं. आजकल बाजार लड्डू गोपाल के एक से एक सुंदर पोशाकें मिलती है और आप उनमें से पसंदीदा पोशाक लेकर प्रभु को सजा सकती हैं.

Krishna Janmashtami 2025 : जन्‍माष्‍टमी पर कान्‍हा जी को इस तरह कीज‍िए तैयार.

Janmashtami Dress For Laddu Gopal; जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. हर वर्ष  भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है. इस वष 16 अगस्त शनिवार को जन्माष्टमी मनाई जाने वाली है. इस दिन श्री कृष्ण दिन भर उपवास रखते हैं और रात के 12 बजे धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है. इसके लिए श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को अच्छी तरह से सजाया ( Janmashtami Par Laddu Gopal Ko Kaise Sajaye) जाता है और सजे हुए पालने में उन्हें झुलाया जाता है. जन्माष्टमी के अवसर पर बाल गोपाल को नए वस्त्र और आभूषण पहनाया  (Janmashtami Par Laddu Gopal Ko Kya Pahnaye) जाता है. आजकल बाजार लड्डू गोपाल के एक सक एक सुंदर पोशाकें (Laddu Gopal Ke Liye Dress) मिलती है और आप उनमें से पसंदीदा पोशाक लेकर प्रभु को सजा सकती हैं. आइए जानते हैं किस तरह की पोशाक में लड्‌डू गोपाल लगेंगे सबसे आकर्षक.

लड्‌डू गोपाल पर सजेगा हरा रंग  

वैसे तो हरा रंग सावन के साथ जोड़ा जाता है लेकिन भाद्रपद माह में चारों तरफ हरियाली रहती है और इस हरियाली भरे मौसम में आप अपने लड्‌डू गोपाल के लिए हरे रंग की ड्रेस चुन सकती हैं. हरे रंग की ड्रेस पर सिल्वर कलर के गोटे बेहद अच्छे लगेंगे. इसके साथ ही लड्‌डू गोपाल को सिल्वर कलर की जूलरी पहनाएं. उनके पालने को फूलों के साथ साथ हरी हरी पत्तियों से सजाएं.

नन्हें गोपाल के लिए लाल रंग की ड्रेस

लाल रंग सभी को आकर्षित करता है. आप जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल लाल या मैरून कलर के वेलवेट की ड्रेस पहना सकती है. इस रंग के साथ गोल्डन कलर बहुत जंचता है. इसलिए ड्रेस की खूबसूरती बढ़ाने के लिए गोल्डन कलर के लेस लगाएं और प्रभु को गोल्डन कलर के गहने पहनाएं.

बच्चों के लिए होता है गुलाबी रंग खास

बच्चों के लिए गुलाबी रंग को बहुत खास माना जाता है. जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है और इसलिए उनके लिए गुलाबी रंग की ड्रेस बहुत अच्छी रहेगी. गुलाबी रंग की ड्रेस के साथ गोल्डन कलर की जूलरी पहनाएं और सभी लड्‌डू गोपाल की शोभा देखते ही रह जाएंगे.

गोटा और किनारी से सजी ड्रेस  

जन्माष्टमी पर अगर आप लड्डू गोपाल जी को सबसे खूबसूरत बनाना चाहती हैं, इस दिन के लिए गोटा किनारी से सजी ड्रेस चुनें. गोटा लगी ड्रेस फेस्टिव वाइव देती हैं और जन्माष्टमी के लिए बहुत खास हो सकती है. इसके साथ आप कान्हा को फूलों के गहने पहनाकर सजा सकती है.

नीला रंग है कान्हा के लिए है खास

नीले रंग को कान्हा के लिए खास माना जाता है. जन्माष्टमी के अवसर पर आप लड्डू गोपाल के लिए नीले रंग की ड्रेस चुन सकती हैं. यी रंग प्रभु को दिव्य के साथ काफी सुंदर बना देता और दर्शन करने वाले उनकी भव्यता से दंग रह जाते हैं. 

