Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का महाउपाय, जिससे बढ़ेगी पति की उम्र और पूरा होगा हैप्पी मैरिड लाइफ का सपना

Karwa Chauth 2025 Puja tips for 12 zodiac signs: कार्तिक मास के कृष्णपक्ष की चतुर्थी तिथि पर जिस व्रत को करने से सुख-सौभाग्य और दांपत्य सुख प्राप्त होता है, उसे किस राशि की सुहागिन महिला को किस विधि से करना चाहिए, जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख.

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ की पूजा का महाउपाय
Karwa Chauth 2025 Best Astro tips: सनातन परंपरा में करवा चौथ सुहागिनों का पवित्र व्रत माना जाता है, जिसे महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु और सुख-सौभाग्य की कामना लिए रखती हैं. यह व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्णपक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है, जिसमें महिलाएं सुबह लेकर रात तक निर्जल व्रत करती हैं और उनका यह व्रत रात को चंद्रमा निकलने के बाद उसके दर्शन और पूजन के बाद जाकर पूरा होता है. सुखी दांपत्य जीवन की कामना को पूरा करने के लिए किस राशि की सुहागिन महिला को करवा चौथ पर कौन सा उपाय करना चाहिए, आइए इसे जानी-मानी ज्योतिषाचार्य डॉ. नीति शर्मा द्वारा जानते हैं.

राशि अनुसार करवा चौथ के महाउपाय

ज्योतिष के अनुसार यदि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करवा चौथ का व्रत रखते हुए अपनी राशि के अनुसार उपाय करती हैं तो जीवन में प्रेम, सौभाग्य, धन और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है:

मेष राशि:

मंगल को प्रसन्न करने के लिए लाल फूलों से शिव-पार्वती की पूजा करें और “ॐ नमः शिवाय” का 108 बार जप करें.

फल: दांपत्य में जुनून और ऊर्जा बढ़ेगी.

वृषभ राशि:

चाँदी के करवे में जल अर्पित करें और चंद्रमा को दूध-मिश्रित जल से अर्घ्य दें.

फल: वैवाहिक जीवन में स्थिरता और समृद्धि आएगी.

मिथुन राशि:

हरे कपड़े पहनकर व्रत करें और पूजा में तुलसी पत्ती चढ़ाएं.

फल: संवाद में मधुरता और मानसिक शांति मिलेगी.

कर्क राशि:

चंद्रमा को दूध और शक्कर से अर्घ्य दें और “ॐ सोमाय नमः” मंत्र का जप करें.

फल: भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और परिवारिक सुख बढ़ेगा.

सिंह राशि:

गुलाबी या सुनहरी साड़ी पहनें और सूर्य को भी अर्घ्य दें.

फल: सम्मान, आत्मविश्वास और जीवन में चमक बढ़ेगी.

कन्या राशि:

गाय को गुड़ और गेहूं खिलाएं और चंद्रमा से स्वास्थ्य की प्रार्थना करें.

फल: दांपत्य में स्वास्थ्य और दीर्घायु बनी रहेगी.

तुला राशि:

शृंगार सामग्री दान करें और माता पार्वती को लाल साड़ी अर्पित करें.

फल: प्रेम और आकर्षण में वृद्धि होगी.

वृश्चिक राशि:

मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और करवा चौथ पर “ॐ अंगारकाय नमः” मंत्र का जप करें.

फल: वैवाहिक जीवन में नकारात्मकता दूर होगी.

धनु राशि:

पीले कपड़े पहनें और व्रत में हल्दी-कुंकुम से पूजा करें.

फल: सौभाग्य और भाग्य वृद्धि होगी.

मकर राशि:

काले तिल से चंद्रमा को अर्घ्य दें और “ॐ चंद्राय नमः” मंत्र का जप करें.

फल: जीवन में स्थिरता और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी.

कुंभ राशि:

गुलाब जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें और गरीबों को जलदान करें.

फल: दांपत्य में विश्वास और प्रेम बढ़ेगा.

मीन राशि:

केसर मिश्रित दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दें और देवी पार्वती से संतान सुख की प्रार्थना करें.

फल: प्रेम, संतान और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

