अक्टूबर की इस तारीख को रखा जाएगा करवा चौथ का व्रत, यहां जानिए पूजा मुहूर्त और चंद्रोदय का समय

Karwa Chauth 2024 : पति की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए सनातन धर्म में करवा चौथ (karwa chauth 2024) को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. हर साल करवा चौथ व्रत का इंतजार विवाहित महिलाओं को उत्सुकता से रहता है. कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती हैं और सायंकाल को चंद्रमा के दर्शन करके उसे अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं. इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करके गणपति और करवा माता की पूजा करती हैं. कुछ जगहों पर कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे वर के लिए इस व्रत को करती हैं. चलिए जानते हैं कि इस साल करवा चौथ का त्योहार किस दिन (when is karwa chauth 2024 ) पड़ रहा है और साथ ही जानेंगे कि इस दिन पूजा और चंद्रोदय का समय क्या है.

कब है करवा चौथ 2024 when is karwa chauth in 2024



हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यानी 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को पड़ रहा है. कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 6.46 मिनट पर आरंभ हो रही है और ये तिथि अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को सुबह 4.116 मिनट तक रहेगी. इस तरह उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर रविवार को रखा जाएगा. इस साल विवाहित महिलाओं को करवा चौथ का निर्जला व्रत 13 घंटे 29 मिनट की अवधि के लिए रखना होगा.



करवा चौथ पर चंद्रोदय और पूजा का शुभ मुहूर्त moon rise and puja time of karwa chauth 2024



इस साल करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय 20 अक्टूबर को सायंकाल 7.55 पर है. हालांकि अलग-अलग शहरों में ये समय अलग-अलग होगा. अपने इलाके में चांद के दर्शन करने के बाद विवाहित महिलाएं चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोलेंगी. चंद्रमा को अर्घ्य देने के दौरान महिलाएं छलनी से चंद्रमा के दर्शन करती हैं और फिर दीपदान के बाद उसे जल अर्पित करती हैं. इस साल यानी 2024 में करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त रविवार को सायंकाल में 5.46 पर शुरू हो रहा है. ये शुभ मुहूर्त 7.09 मिनट तक रहेगा और इस तरह सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ की पूजा के लिए सवा घंटे का शुभ मुहूर्त मिल रहा है.

