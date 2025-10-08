विज्ञापन
Karwa Chauth 2025: अगर बादलों के बीच न नजर आए चांद तो कैसे पूरा करें अपना करवा चौथ व्रत?

Karwa Chauth 2025 Chand: अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिलाने वाले करवा चौथ व्रत पर पूरे दिन निर्जल व्रत रखते हुए शाम के समय चंद्रमा का दर्शन और पूजन करने का विधान है, लेकिन यदि रात को चंद्रमा बादलों के कारण न दिखाई दे तो क्या करना चाहिए, जानने के लिए पढ़ें ये लेख.

Karwa Chauth 2025: अगर बादलों के बीच न नजर आए चांद तो कैसे पूरा करें अपना करवा चौथ व्रत?
Karwa Chauth 2025 Moon: करवा चौथ पर चंद्रमा न दिखे तो करें ये उपाय
Karwa Chauth 2025 chand na dikhe to kya kare: सनातन परंपरा में पति की लंबी आयु और सुखी दांपत्य जीवन की कामना को पूरा करने के लिए करवा चौथ व्रत का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व माना गया है. यह व्रत चौथ माता के साथ चंद्रमा की विशेष पूजा के लिए जाना जाता है. अखंड सौभाग्य का वरदान दिलाने वाले जिस व्रत का सुहागिन महिलाएं पूरे साल इंतजार करती हैं, वह इस साल 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. करवा चौथ व्रत की पूजा में चंद्रमा के दर्शन और पूजन का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है, लेकिन मौसम की खराबी या फिर किसी अन्य कारण से आपको चंद्र देवता का दर्शन न हो पाए तो क्या करना चाहिए, आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं.

चांदी के सिक्के का उपाय

सनातन परंपरा में चंद्रमा का संबंध चांदी की धातु से माना गया है. ऐसे में यदि मौसम की खराबी के चलते आप चांदी के सिक्के या चांदी की प्लेट को चंद्रमा का प्रतिरूप मानकर उसका विधि-विधान से पूजन करते हुए अर्घ्य दे सकती हैं.

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर छलनी से क्यों देखते हैं चांद, जानें इससे जुड़ी कथा और धार्मिक महत्व

शिव के मस्तक पर शोभायमान हैं चंद्रमा

हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने अपने ​मस्तक पर चंद्र देवता को धारण किया है. ऐसे में यदि करवा चौथ व्रत के दिन आपको किसी भी कारण से चंद्र देवता का प्रत्यक्ष दर्शन न हो पाए तो आप अपने पूजा घर में देवों के देव महादेव के चित्र या मूर्ति के दर्शन और पूजन करके अपने व्रत को पूर्ण कर सकती हैं.

चावल से बनाएं चंद्रमा

​यदि करवा चौथ व्रत वाले दिन किसी भी कारण के चलते चांद न दिखाई दे तो आप किसी थाली या चौकी पर चावल से चौथ के चंद्रमा की आकृति बना लें. इसके बाद चंद्र देवता का ध्यान करते हुए उनकी विधि-विधान से पूजा करके अपने व्रत को पूर्ण करें.

Karwa Chauth Moon Rise Time: दिल्ली-नोएडा समेत बड़े शहरों में कब दिखाई देगा करवा चौथ का चांद? नोट कर लें सही समय

मोबाइल से करें चंद्र दर्शन

तकनीक के इस युग में आज आप घर बैठे तमाम चीजें मोबाइल पर देख सकते हैं. ऐसे में यदि आपके शहर में बादलों से चांद ढंक गया हो तो आप अपने आस-पास के किसी शहर में निकले हुए चंद्रमा का मोबाइल के जरिए लाइव दर्शन करें तथा उस दिशा में पूजन करें, जिस ओर चंद्रमा निकला हुआ हो.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

