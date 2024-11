कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या करना माना गया है वर्जित, जानिए यहां

Kartik Purnima niyam : हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना विशेष महत्व रखता है. इस माह में दिवाली से लेकर छठ, भाई दूज जैसे कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार आते हैं. कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं. इसी दिन भगवान विष्णु चार माह के योग निद्रा के बाद जागते हैं और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है. कार्तिक माह की पूर्णिमा को वर्ष का सबसे पवित्र और शुभ पूर्णिमा माना जाता है. इस दिन देव दीपावली (Dev Deepawali) और गुरनानक जयंती (Guru Nanak Jayanti) मनाई जाती है. कार्तिक पूर्णिमा के दिन देश भर में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान देते हैं. इस दिन पूजा-अनुष्ठान और दीपदान जैसे कार्य किए जाते हैं. इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूप में बहुत महत्व है. इस वर्ष 15 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक माह है. ऐसे में आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं…..

कार्तिक पूर्णिमा को न करें ये काम (Do not do these Things on Kartik Purnima)

कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूप में बहुत महत्वपूर्ण है. इस दिन दरवाजे पर आए किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए. इस दिन गरीब, जरूरतमंद, असहाय और बुजुर्गों से खराब व्यवहार और कठोर बातें नहीं करनी चाहिए.

कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी का दिल दुखाने से बचना चाहिए. इस दिन किसी का अपमान करने से देवी-देवता के नाराज होने का दोष लगने का भय होता है. कार्तिक पूर्णिमा के दिन सात्विक भोजन और शुद्ध भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए.

कार्तिक पूर्णिमा का दिन दान देने के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस दिन चांदी के बर्तन या दूध जैसी चीजों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए. चांदी के बरतन और दूध के दान से चंद्र दोष लग सकता है, जिससे आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं.

कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के किसी कमरे में अंधेरा न रखें. इस दिन धन की देवी लक्ष्मी माता अंधेरा देख आपके दरवाजे से लौट सकती हैं.

कार्तिक पूर्णिमा पर करें ये काम - Do these things on Kartik Purnima

कार्तिक पूर्णिमा के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए. इस दिन पूजा के समय लक्ष्मी जी को पीली कौड़ियां अर्पित करें और बाद में कौड़ियों को तिजोरी में रख दें.

कार्तिक पूर्णिमा के दिन दिन स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाना चाहिए. मान्यता है पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर कृपा करती हैं. इस उपाय से धन संपति से जुड़ी परेशानियां कम करने में मदद मिलती है.

चंद्रदेव की पूजा करने के लिए पूर्णिमा सबसे उत्तम दिन होता है. कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को जल अर्घ्य देने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है.

कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों और फूलों से बना तोरण लगाएं. घर के दरवाजे के बाहर दोनों तरफ दीपक जलाएं.

कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान और दीपदान करना चाहिए. इससे ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है और आर्थिक स्थिति बेहतर होती है. कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं.

कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर की अच्छे से साफ-सफाई कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. इस दिन माता तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए. इन बातों का ध्यान रखने से जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ने में मदद मिलेगी और परेशानियों मुक्ति.

