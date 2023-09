एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपके शरीर पर इन जगहों पर है तिल तो आपको होगा धन लाभ और मिलेगा राजपाट

Mole on Body Parts: जाने कहां तिल होने का क्या है मतलब.

खास बातें लोगों के शरीर पर कई तिल पाए जाते हैं.

ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हर तिल का कुछ मतलब होता है.

जानें आपका तिल क्या बताता है.

Mole on Body: अक्सर हमें शरीर के किसी न किसी बॉडी पार्ट्स पर तिल के निशान दिख जाते हैं. कभी लाल तो कभी काले रंग के. ज्योतिष शास्त्र (Astrological things) की मानें तो हर तिल का कोई न कोई मतलब होता है (meaning of moles on body parts). कुछ ऐसे तिल होते हैं जो आपको फायदा दिला सकते हैं तो वहीं कुछ ऐसे तिल भी होते हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता हैं. (Benefits of moles) तो चलिए आपको बताते हैं कि शरीर के किस हिस्से पर किस तिल का होने का क्या मतलब होता है.

इन जगहों पर तिलों से होगा लाभ | Lucky Moles on these parts

दाईं कनपटी पर तिल