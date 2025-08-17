कौन हैं Elvish Yadav जिनके घर पर हुई फायरिंग? एल्विश की एक महीने की कमाई जानकर उड़ जाएंगे होश

Elvish Yadav News: एल्विश यादव मशहूर यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं जो बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता भी रहे हैं. एल्विश यूं तो अक्सर ही सुर्खियों में बने रहते हैं. लेकिन, आज उनके खबरों में आने की वजह कुछ और है. रविवार सुबह बदमाशों ने एल्विश के गुरुग्राम स्थित घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग (Firing On Elvish Yadav Home) की है. हमले का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल गया है और जांच जारी है. एल्विश के घर पर हमला करने वाले बदमाश बाइक पर आए थे और मुंह पर गमछा बांधे पहुंचे थे. राउंड फायरिंग करने के कुछ सेकंड बाद ही आरोपी मौके से फरार हो गए.

कौन हैं एल्विश यादव | Who Is Elvish Yadav

27 वर्षीय एल्विश यादव मशहूर यूट्यूबर हैं जिनके यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 15. 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं. एल्विश रोस्ट वीडियो से लेकर पैरेडी वीडियो और फनी वीडियोज अपने चैनल से पोस्ट करते रहे हैं. कुशा कपिला पर की गई टिप्पणी और ध्रूव राठी से होने वाली लड़ाइयों के चलते भी एलविश सुर्खियों में आते रहे हैं लेकिन बिग बॉस ओटीटी 2 जीतने के बाद से ही एल्विश की लोकप्रियता बढ़ गई गई है.

एल्विश को बड़े सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स में गिना जाता है. एल्विश रोडीज डबल क्रॉस में बतौर गैंग लीडर भी नजर आ चुके हैं. प्लेग्राउंड सीजन 4 में भी एल्विश ने हिस्सा लिया था और वे लाफ्टर शोज में कंस्टेंट के तौर पर भाग लेते भी दिख जाते हैं. लेकिन, इस पॉपुलैरिटी के साथ ही एल्विश का नाम अक्सर विवादों (Elvish Yadav Controversy) से भी घिरा रहा है. कुछ ही समय पहले सांप के जहर की तस्करी के मामले में भी एल्विश यादव का नाम आरोपियों में शामिल था.

एल्विश यादव रिएलिटी शोज में हिस्सा लेते रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल है और सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर एल्विश के 17.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं. ये सभी चीजें एल्विश की कमाई का साधन हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार एल्विश की नेट वर्थ 50 करोड़ के करीब है यानी सालाना एल्विश तकरीबन 50 करोड़ कमा रहे हैं. हालांकि, एल्विश ने इस बारे में बात करते हुए कहा था कि "यह तो बहुत ज्यादा पैसा होता है, मुझे खुद नहीं पता कि ये सब कहां से लिया इन लोगों ने. लेकिन, इतना कुछ नहीं है सब नॉर्मल है." वहीं, कुछ अन्य रिपोर्ट्स में एल्विश की महीने की कमाई 15 से 20 लाख और साल की कमाई 2 से 3 करोड़ बताई जा रही है. कमाई को लेकर एल्विश ने कहा था कि वे इंवेस्ट करते हैं. एल्विश एक NGO भी चलाते हैं.