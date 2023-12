Hanuman mantra : मान्यता है कि इस खास मंत्र का जाप करने से हनुमान जी साक्षात देते हैं दर्शन

Bajrangbali mantra : ॐ पूर्वकपिमुखाय पच्चमुख हनुमते टं टं टं टं टं सकल शत्रु सहंरणाय स्वाहा।

Mantra jap importance : मंगलवार और शनिवार का दिन रामभक्त हनुमान (Hanuman mantra jap significance) को समर्पित है. इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जिसमें अंजनी पुत्र (famous name of Hanuman), संकटमोचन (sankatmochan) और बजरंगबली (Bajrangbali) प्रचलित हैं, भक्तों के बीच. जब भी कोई किसी परेशानी में होता है, तो इनकी पूजा अर्चना (how to do Hanuman puja) करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं. ऐसी भी मान्यता है कि हनुमान चालीसा (Hanuman chalisa benefits) पढ़ने से नकारात्मक शक्तियां (negative energy) दूर रहती हैं. इसके अलावा कुछ हनुमान मंत्र (hanuman mantra) भी हैं जिनका जाप करने से बजरंगबली का साक्षात दर्शन भी देते हैं, ऐसी मान्यता है. आज इस आर्टिकल में हम उन्हीं मंत्रों (Hanuman chalisa benefits) के बारे में बताने वाले हैं. जनवरी में दस साल बाद बनने वाला है केंद्र त्रिकोण राजयोग, इन राशियों का होगा भाग्योदय

बजरंगबली के 10 चमत्कारिक मंत्र | Bajrang Bali mantra significance