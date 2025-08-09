विज्ञापन
रिश्तों में मिठास और गुडलक को बढ़ाने के लिए बहन को राशि के अनुसार दें राखी का गिफ्ट

Raksha Bandhan 2025 : रक्षाबंधन पर बहन से राखी बंधवाने के बाद अगर आप उसे कोई खास गिफ्ट देना चाहते हैं तो किसी भी चीज को देते समय उसकी राशि का जरूर ख्याल रखें. जानें आज किस राशि की बहन को क्या गिफ्ट देने पर बढ़ती है रिश्तों में मिठास.

रिश्तों में मिठास और गुडलक को बढ़ाने के लिए बहन को राशि के अनुसार दें राखी का गिफ्ट
राशि के अनुसार बहन को दें रा​खी का गिफ्ट 

Raksha Bandhan 2025 Sister Rakhi Gift: रक्षाबंधन के जिस पर्व का बहनों को पूरे साल इंतजार बना रहता है, आज वह पर्व पूरे देश भर में धूम-धाम से मनाया जा रहा है. आज बहनें अपने शुभ मुहूर्त में अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं तो भाई भी अपने बहनों का आशीर्वाद लेकर उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई गिफ्ट या फिर रुपये भेंट स्वरूप देता है. अगर आप भी आज कुछ ऐसा ही प्लान बना रहे हैं तो आपको अपनी बहन की राशि के अनुसार गिफ्ट देना चाहिए. आइए जानते हैं कि किस राशि की बहन के लिए कौन सा गिफ्ट गुडलक को बढ़ाने वाला साबित होता है. 

मेष

अगर आपकी बहन की मेष राशि है तो आप उसे उसके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाला उपहार दें - जैसे लाल वस्त्र, सुंदर घड़ी या सुगंधित परफ्यूम.

वृषभ

यदि आपकी बहन की राशि वृषभ है तो आप आज रक्षाबंधन के दिन उसे श्रृंगार की सामग्री, चांदी का सिक्का या क्लासिक ज्वेलरी दें, जिससे उसकी पसंद का विलास पूरा हो.

मिथुन 

मिथुन राशि वाली बहन के लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजें जैसे स्मार्टफोन ऐक्सेसरी या किताबें देना अत्यंत ही शुभ साबित होता है. इस गिफ्ट से उसकी जिज्ञासा या फिर कहें उसकी ज्ञान की भूख शांत होगी. 

कर्क 

कर्क राशि की बहन को आज रक्षाबंधन के दिन भावनात्मक स्पर्श वाला उपहार दें. यदि आप अपनी बहन को मोती की ज्वेलरी, सिल्वर पेंडेंट या कोई पारिवारिक स्मृति चिन्ह देते हैं तो शुभता में वृद्धि होने के साथ-साथ उसकी खुशियां चौगुनी हो जाएंगी. 

सिंह

यदि आपकी बहन सिंह राशि की है तो आप आज उसे राखी बांधने के बाद उपहार स्वरूप मेकअप किट, डिज़ाइनर गहने या गोल्ड प्लेटेड वस्तुएं दे सकते हैं. ये चीजें निश्चित ही उसे बहुत पसंद आएंगीं. 

कन्या

कन्या राशि की बहन को प्रैक्टिकल और साफ-सुथरे उपहार पसंद आएंगे. ऐसे में आज आप उसे राखी बांधने के बाद गिफ्ट में डायरी, हेल्थ केयर बॉक्स, या पर्स दे सकते हैं. 

तुला

तुला राशि की बहन को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के बाद सुंदर वस्त्र, डिजाइनर बैग या होम डेकोर आइटम उपहार में दें जो उनके सौंदर्यबोध से मेल खाएं.

वृश्चिक  

वृश्चिक राशि की बहन के लिए आज रक्षाबंधन के दिन कुछ रहस्यमयी या निजी टच वाला उपहार दें - जैसे स्केंट, गहरे रंग की शॉल, या मैग्नेटिक ज्वेलरी. इस गिफ्ट से उसकी खुशियां कई गुना बढ़ जाएंगी. 

धनु 

यदि आपकी बहन की राशि धनु है तो आज राखी बंधवाने के बाद उसे यात्रा से जुड़ा कोई तोहफा दें - जैसे कोई यात्रा पैक, बैग या प्रेरणादायक किताब. इस गिफ्ट से भाई-बहन के रिश्ते में स्नेह और भी ज्यादा बढ़ेगा. 

मकर 

मकर राशि की बहन को आज घड़ी, स्टाइलिश ऑफिस बैग या कोई ब्रांडेड चीज देंने पर खुशियों बढ़ेंगी क्योंकि उसे कार्य-समर्पण और अनुशासन प्रिय है.

कुंभ

कुंभ राशि की बहन के लिए रक्षाबंधन र कोई नई तकनीक, इनोवेटिव वस्तु या सोशल थीम वाला उपहार उपयुक्त रहेगा. इस उपहार को पाने के बाद आपकी बहन की खुशियां और भी ज्यादा बढ़ जाएगी. 

मीन 

मीन राशि की बहन को आज राखी बंधवाने के बाद भगवान की मूर्ति, ध्यान सामग्री या कोई आध्यात्मिक किताब दें ताकि उसका भावनात्मक संतुलन बना रहे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

