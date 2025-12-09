Hanuman Mantra Ke Upay: हनुमान जी के 5 पावरफुल मंत्र, जिसे जपते ही बन जाते हैं सारे बिगड़े काम

Lord Hanuman Powerful Mantra: सनातन परंपरा में हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिन्हें शक्ति का पुंज माना जाता है. मान्यता है कि जग में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी के लिए मुश्किल हो. पवन के वेग से चलने हनुमान जी अपने भक्तों की साधना से शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनचाहा वर प्रदान करते हैं. हनुमत कृपा से उनके साधक का जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है.​ हिंदू मान्यता के अनुसार बजरंगी को मनाने और उनकी कृपा को पाने के लिए मंत्र जप सर्वोत्तम उपाय है. मान्यता है कि मंत्र जप के प्रभाव से केसरीनंदन हनुमान जी अपने भक्तों की हर पीड़ा पलक झपकते दूर कर देते हैं. आइए हनुमत साधना से जुड़े कुछ ऐसे ही चमत्कारी मंत्रों के बारे में जानते हैं.

1. अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं

दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌.

सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं

रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि.

हनुमान जी के लिए की जाने वाली मंत्र जप साधना को प्रारंभ करने से पहले उनके उस मंत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करना चाहिए, जिसमें उनके स्वरूप, शक्ति और गुणों का गान किया गया है.



2. 'ॐ हं हनुमते नमः'

हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान की कृपा पाने के लिए साधक को मंगलवार के दिन उनके मूल मंत्र 'ॐ हं हनुमते नमः' का कम से कम 108 बार यानि एक माला जप जरूर करना चाहिए. मान्यता है कि मंगलवार के दिन जो व्यक्ति पवनपुत्र हनुमान जी के मस्तक पर तुलसीपत्र चढ़ाकर इस महामंत्र का अधिक से अधिक जप करता है, उसके सभी रोग-शोक और कष्ट दूर और कामनाएं पूरी होती हैं.

3. 'ॐ नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा'

अगर आप किसी बड़ी विपदा में फंस गये हैं और उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है तो आपको प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी को चने और गुड़ का भोग लगाकर 'ॐ नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा' का कम से कम 11 माला जप अवश्य करना चाहिए. बजरंगी का यह मंत्र जप साधक को सभी मुश्किलों से उबारता हुआ अभय प्रदान करता है. यह मंत्र राहु-केतु के कष्टों को भी दूर करता है.

4. 'ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्'

यदि आप अपने लिए या फिर अपनी संतान की बुद्धि और विद्या प्राप्ति के लिए हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन उनकी पूजा में 'ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्' मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए. साधक को लाल रंग के उनी आसन पर बैठकर इस मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए.

5. हनुमान चालीसा

हनुमान चालीसा में प्रत्येक चौपाई एक महामंत्र के समान माना गया है. यही कारण है कि कोई भी हनुमत भक्त बजरंगी की पूजा में इसका पाठ करना नहीं भूलता है. हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने वाला व्यक्ति बड़ी से बड़ी परेशानी से उबर जाता है और उसे हनुमत कृपा से सभी सुख प्राप्त होते हैं. कहा भी गया है - "जो सत बार पाठ कर सोई, छूटहि बंदी महा सुख होई" अर्थात जो कोई 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसे सभी बंधन और कष्ट दूर हो जाते हैं.

