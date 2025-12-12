Good Luck Tips: अगर बार-बार किस्मत दे रही हो धोखा तो गुडलक बढ़ाने के लिए करें ये अचूक उपाय

Remedies for good luck and money: जीवन में हर किसी की चाहत होती है कि उसके साथ हर समय सुख और सौभाग्य बना रहे। इसके लिए हर कोई अपने स्तर परिश्रम और प्रयास भी करता है, लेकिन कई बार कुछ लोगों को शिकायत होती है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी उन्हें किस्मत का साथ नहीं मिल पा रहा है और हर समय उन्हें पैसों की किल्लत बनी रहती है. यदि आपको भी लगता है कि बहुत कोशिशों के बाद भी आपके काम नहीं बन पाते हैं और धन की देवी आपसे रूठी हुई हैं तो आपको दुख-दुर्भाग्य को दूर करने और सुख-सौभाग्य को पाने के लिए इस लेख में बताए गये सरल सनातनी उपाय को एक बार जरूर आजमाना चाहिए.

1. सुबह जल्दी उठकर करें ये काम

यदि आपको लगता है कि आपको किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठना शुरू कर दें और स्नान-ध्यान करने के बाद उगते हुए सूर्य देवता का दर्शन और पूजन करें. हिंदू मान्यता के अनुसार उगते हुए सूर्य देवता को जल में रोली और अक्षत मिलाकर अर्घ्य देने से व्यक्ति के सुख-सौभाग्य और मान-सम्मान में वृद्धि होती है.

2. गणपति बनाएंगे बिगड़े काम

सनातन परंपरा में भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, जिनकी पूजा करने से साधक के जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं. ऐसे में यदि आपको लगता है कि बहुत प्रयास करने पर भी आपके काम नहीं बनते हैं और आपका भाग्य सोया हुआ है तो आपको प्रतिदिन स्नान-ध्यान करने के बाद प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा की गांठ चढ़ाकर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए.

3. देवगुरु बृहस्पति बदलेंगे आपका भाग्य

ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को गुडलक का देवता माना जाता है. मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति पर बृहस्पति मेहरबान हो जाएं तो उसे सुख-सौभाग्य और सम्मान की प्राप्ति होती है. ऐसे में अपने गुडलक को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन की केसर या फिर हल्दी का तिलक लगाएं. इस उपाय से आपको सौभाग्य का साथ मिलेगा और आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत और प्रयास का सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा.

4. गोमाता से जुड़ा गुडलक का उपाय

हिंदू मान्यता के अनुसार गोमाता में 33 कोटि देवता का वास होता है, जिसके दर्शन और पूजन मात्र से सारे दुख-दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं. मान्यता है कि जिस घर में गाय होती है, वहां पर स्थित सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं. ऐसे में सुख-सौभाग्य की कामना करने वालों को समय मिलने पर गोसेवा करने का प्रयास करना चाहिए. इसी प्रकार प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए.

5. तुलसी जी की सेवा से संवरेगा भाग्य

सनातन परंपरा में तुलसी को विष्णुप्रिया कहा गया है. वास्तु के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं. तुलसी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है. ऐसे में यदि लाख परिश्रम करने के बाद भी आपको पैसों की किल्लत बनी रहती है तो आपको प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा और पूजा करनी चाहिए. तुलसी माता से सुख-समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए प्रतिदिन शाम के समय शुद्ध घी का दीया जरूर जलाएं. हिंदू मान्यता के अनुसार शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में यदि तुलसी के पौधे का दान करने से माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और व्यक्ति के पास धन-धान्य की कोई कमी नहीं रहती है.

6. मंगल प्रतीकों से सजाएं मुख्य द्वार

ज्योतिष के अनुसार किसी भी घर का मुख्य द्वार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी स्थान से धन की देवी या फिर कहें आपके गुडलक का प्रवेश होता है. ऐसे में सुख-सौभाग्य की कामना करने वालों को हमेशा अपने मुख्य द्वार को साफ-सुथरा और मंगल प्रतीकों से सजाकर रखना चाहिए. बैडलक से बचने और गुडलक को पाने के लिए कभी भी दरवाजे के सामने चप्पल, कूड़ादान आदि नहीं रखना चाहिए. सौभाग्य को पाने के लिए प्रतिदिन स्नान-ध्यान करने के बाद प्रवेश द्वार पर हल्दी मिले जल को छिड़कना चाहिए.

7. श्रीयंत्र की पूजा से बरसेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद

अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की देवी मां लक्ष्मी का हमेशा वास बना रहे और आपको कभी भी धन-धान्य की कमी न हो तो आपको प्रत्येक मास की अमावस्या पर घर के जाले आदि साफ करके बेकार सामान को बाहर कर देना चाहिए. साथ ही पूजा स्थान पर श्री यंत्र को स्थापित करके प्रतिदिन उसकी पूजा एवं श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए.

