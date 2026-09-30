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Gemini Aaj Ka Rashifal: बातचीत से मिल सकता है काम का फायदा, अचानक आर्थिक दबाव बढ़ने की संभावना

Gemini Horoscope Today 30 September 2026, Mithun Rashifal: यात्रा, तकनीकी जरूरत, ऑनलाइन भुगतान या किसी पुराने दायित्व के कारण पैसा निकल सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी नेटवर्किंग क्षमता काम आएगी.

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Gemini Aaj Ka Rashifal: बातचीत से मिल सकता है काम का फायदा, अचानक आर्थिक दबाव बढ़ने की संभावना
Gemini Aaj Ka Rashifal 30 September 2026 | Mithun Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Gemini Horoscope Today 30 September 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज आपके एकादश भाव में चंद्रमा होने से किसी पुराने परिचय का दोबारा सक्रिय होना आपके लिए उपयोगी रह सकता है. जिस व्यक्ति से लंबे समय से बातचीत नहीं हुई थी, उसकी ओर से कोई संदेश या प्रस्ताव मिल सकता है. हालांकि हर संपर्क को लाभ का माध्यम मानना उचित नहीं होगा. 

कार्यक्षेत्र में आपकी नेटवर्किंग क्षमता काम आएगी. किसी मीटिंग में मिली जानकारी भविष्य की योजना बनाने में सहायक हो सकती है. नौकरी में टीम के बीच आपकी राय को महत्व मिल सकता है, लेकिन किसी सहकर्मी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से पहले उसके परिणामों पर विचार करें. दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए जरूरत से अधिक काम स्वीकार करना बाद में दबाव बढ़ा सकता है. 

व्यापार में सुबह का समय पुराने ग्राहकों से संपर्क करने के लिए बेहतर रहेगा. दोपहर 1:13 बजे के बाद चंद्रमा द्वादश भाव में चले जाएंगे, इसलिए खर्च और संसाधनों पर नियंत्रण अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा. दोपहर बाद अचानक ऐसा खर्च सामने आ सकता है जिसकी आपने पहले से गणना नहीं की थी. 

यात्रा, तकनीकी जरूरत, ऑनलाइन भुगतान या किसी पुराने दायित्व के कारण पैसा निकल सकता है. इस समय खरीदारी का उत्साह सीमित रखें. विशेषकर किसी आकर्षक ऑफर को देखकर तुरंत भुगतान करने से बचें. द्वादश भाव का प्रभाव आपको कुछ समय अकेले रहने की इच्छा भी दे सकता है. लगातार बातचीत और सामाजिक गतिविधियों से मानसिक थकान महसूस हो तो थोड़ी दूरी बनाना ठीक रहेगा. लेकिन अपनी चुप्पी को इस हद तक न बढ़ाएं कि करीबी लोग उसे नाराजगी समझने लगें.

उपाय: किसी पुस्तकालय या विद्यार्थी के लिए अपनी क्षमता के अनुसार पुस्तक दान करें.
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