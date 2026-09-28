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Gemini Aaj Ka Rashifal: जिम्मेदारियों के बीच मिलेगी राहत, पुराने संपर्क से उपयोगी सूचना संभव

Gemini Horoscope Today 28 September 2028, Mithun Rashifal: आपकी सहज बातचीत को कोई व्यक्ति अपने हित में इस्तेमाल कर सकता है. काम की निरंतरता ही आपकी विश्वसनीयता को मजबूत करेगी. 

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Gemini Aaj Ka Rashifal: जिम्मेदारियों के बीच मिलेगी राहत, पुराने संपर्क से उपयोगी सूचना संभव
Gemini Aaj Ka Rashifal 28 September 2028 | Mithun Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Gemini Horoscope Today 28 September 2028, Mithun Rashi ka Rashifal: मिथुन राशि वालों के लिए आज का पहला भाग कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने का संकेत दे रहा है. सुबह 10:15 बजे तक चंद्रमा आपके दशम भाव में रहेंगे और इसके बाद एकादश भाव में प्रवेश करेंगे. इसलिए सुबह पेशेवर मामलों में दबाव या किसी महत्वपूर्ण निर्णय की स्थिति बन सकती है, जबकि दोपहर के बाद संपर्कों और संभावित लाभ से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं.

 सुबह किसी वरिष्ठ, अधिकारी या ग्राहक के साथ हुई बातचीत पूरे दिन की दिशा प्रभावित कर सकती है. यदि किसी काम में देरी हुई है तो बहाना बनाने की बजाय वास्तविक स्थिति बताना बेहतर रहेगा. दोपहर के बाद चंद्रमा लाभ भाव में आने से परिस्थितियां कुछ हल्की महसूस होंगी. 

किसी पुराने संपर्क से उपयोगी सूचना मिल सकती नौकरी में दोपहर बाद टीम से मिलने वाला सहयोग आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है. किसी मीटिंग में आपका सुझाव स्वीकार किया जा सकता है. काम की निरंतरता ही आपकी विश्वसनीयता को मजबूत करेगी. 

धन के मामले में दिन का दूसरा हिस्सा सकारात्मक संकेत दे सकता है, लेकिन आने वाली रकम को पहले से खर्च करने की योजना बनाना उचित नहीं होगा. किसी मित्र के सुझाव पर निवेश करने से पहले स्वयं जानकारी जुटाएं. विशेष रूप से ऐसी योजना से दूरी रखें जिसमें लाभ की बात तो स्पष्ट हो, लेकिन जोखिम समझाया न गया हो. 

आज सामाजिक संपर्क बढ़ सकते हैं. किसी परिचित के साथ हुई बातचीत भविष्य में उपयोगी हो सकती है, लेकिन निजी या व्यावसायिक जानकारी हर व्यक्ति के साथ साझा करना ठीक नहीं रहेगा. आपकी सहज बातचीत को कोई व्यक्ति अपने हित में इस्तेमाल कर सकता है.

उपाय: सुबह किसी मंदिर में अपनी श्रद्धानुसार हरे फल अर्पित करें और बाद में जरूरतमंद को वितरित करें.
शुभ रंग: पिस्ता हरा
 

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