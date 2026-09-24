Gemini Aaj Ka Rashifal 24 September 2026: ज्ञान और अनुभव देंगे बढ़त, जल्दबाजी में राय देना पड़ सकता है भारी

Gemini Horoscope Today 24 September 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज भाग्य, उच्च अध्ययन, मार्गदर्शन, दूरस्थ संपर्क और जीवन के बड़े फैसलों से जुड़े विषयों से घिरा महसूस करेंगे. कामकाज में नई जिम्मेदारी के साथ सीखने का अवसर मिलेगा. यदि किसी प्रशिक्षण, परीक्षा या विशेषज्ञता बढ़ाने की योजना लंबे समय से टल रही है तो उसे फिर से शुरू करने का अच्छा समय है.

लेखन, सलाह, शिक्षण, शोध अथवा ज्ञान आधारित कार्यों में आपकी पकड़ मजबूत हो सकती है. हालांकि अधूरी जानकारी के आधार पर किसी विषय पर राय देने से प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है. जो बात निश्चित रूप से न मालूम हो, उसमें अनुमान लगाने के बजाय जानकारी जुटाएं. किसी यात्रा या ऑनलाइन माध्यम से मिलने वाला व्यक्ति भविष्य में व्यावसायिक सहयोगी बन सकता है.

धन के मामले में अचानक कोई ऐसा खर्च आ सकता है जो शिक्षा, यात्रा या किसी जरूरी सुविधा से संबंधित हो. बजट में थोड़ी गुंजाइश पहले से रखना बेहतर रहेगा.

धार्मिक या आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति के कहने पर महंगे अनुष्ठान या वस्तुएं खरीदने से पहले आवश्यकता पर विचार करें.

परिवार में किसी बड़े व्यक्ति का दृष्टिकोण आपके किसी निर्णय से अलग हो सकता है. मतभेद को बहस में बदलने की जरूरत नहीं है. युवा वर्ग को अपनी स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी का संतुलन बनाए रखना होगा.

उपाय: सुबह भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करके ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें.

शुभ रंग: पीला और हल्का नीला.