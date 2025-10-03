घरों के बाहर नीली बोतल क्यों टांगते हैं लोग? जानें आखिर क्या है इसके पीछे की वजह

Blue Water Bottles: अपने घर को बुरी नजर से बचाने के लिए आपने कई घरों पर मुखैटे या फिर काले जूते लटके देखे होंगे, इसे एक टोटका माना जाता है और कहा जाता है कि ऐसा करने से बुरी नजर घर से दूर रहती है. ये देखने के बाद आप तुरंत समझ जाते होंगे कि इसे क्यों लगाया गया है, लेकिन पिछले कुछ सालों से कई घरों के बाहर नीली बोतलें लटकी हुई दिख रही हैं. तमाम शहरों और कस्बों में लोग अपने घर के गेट पर ये नीली बोतल लटका रहे है, जिसे देखकर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि ये आखिर कौन सा टोटका है. आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं.

क्यों लटकाते हैं नीली बोतल?

अपने घरों के बाहर लोग नीली बोतल जानवरों को और खासतौर पर कुत्तों को दूर रखने के लिए लटकाते हैं. यानी ये कुत्तों को दूर भगाने का एक टोटका है. पहले कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन एक दूसरे को देखकर कई लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं. उनका कहना है कि नीली बोतल टांगने के बाद से उनके घर के आसपास कुत्ते नहीं फटकते हैं और गंदगी नहीं फैलाते हैं.

क्या है टोटके का सच?

भले ही नीली बोतल वाला ये टोटका कुछ लोगों को कारगर लगता हो, लेकिन साइंटफिकली ये बात साबित करना काफी मुश्किल है. कुत्ते कलर ब्लाइंड होते हैं, यानी उन्हें नीला पानी देखकर वैसा ही महसूस होता है, जैसा बाकी चीजें देखकर होता है. इसीलिए ये तर्क सही नहीं है कि कुत्ते नीले रंग को खतरा समझते हैं. कुत्ते अलग-अलग रंगों की पहचान नहीं कर सकते हैं.

यानी कुत्ते लाल या फिर नीले रंग से दूर भागते हैं, ये एक भ्रम के सिवाय और कुछ नहीं है. अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा करता है या फिर आपके घर पर कोई नीली बोतल टंगी है तो उसे आप निकाल सकते हैं. साथ ही लोगों को भी बता सकते हैं कि ये टोटका उतना कारगर नहीं है, जितना वो समझ रहे हैं. क्योंकि अगर कुत्ते को घर के आसपास आना होगा तो वो बिना हिचके आ जाएगा, उसे भगाने के लिए आपको खुद बाहर निकलना पड़ेगा.