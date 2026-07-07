आप भी कर्ज से हैं परेशान? करें ये खास उपाय, बजरंगबली करेंगे समस्या का समाधान

कर्ज की समस्या व्यक्ति को मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ देती है. ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार का दिन संकटमोचन हनुमान जी को समर्पित है. मंगल ग्रह को ऋण (कर्ज) का कारक भी माना जाता है, इसलिए मंगलवार के दिन किए गए विशेष उपाय कर्ज के चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाने में बेहद अचूक माने जाते हैं. अगर आप भी भारी कर्ज से परेशान हैं, तो मंगलवार के दिन इन खास उपायों को आजमा सकते हैं. इसकी जानकारी पंडित कौशल पाण्डेय ने NDTV से बातचीत के दौरान दी है.

1. ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ

कर्ज से मुक्ति पाने के लिए यह सबसे शक्तिशाली उपाय माना जाता है.

विधि: मंगलवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद हनुमान जी के सामने बैठकर 'ऋणमोचक मंगल स्तोत्र' का पाठ करें.

लाभ: यदि इसका नियमित पाठ किया जाए, तो कर्ज चुकाने के रास्ते अपने आप बनने लगते हैं और आर्थिक तंगी दूर होती है.

2. हनुमान जी को चोला और पान अर्पित करें

बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करें.

विधि: मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर जाएं। उन्हें सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं. इसके साथ ही एक मीठा पान (जिसमें कत्था, गुलकंद, सौंफ हो, लेकिन चूना या सुपारी न हो) उन्हें अर्पित करें.

लाभ: इससे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं.

3. सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ

विधि: मंगलवार की शाम को हनुमान जी की प्रतिमा के सामने गाय के घी का दीपक या चमेली के तेल का दीपक जलाएं. इसके बाद वहीं बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें। यदि समय कम हो, तो कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें.

लाभ: इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन आगमन के नए मार्ग खुलते हैं.

4. मंगलवार को कर्ज के लेन-देन से बचें (विशेष नियम)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कभी भी मंगलवार के दिन किसी से कर्ज (उधार) नहीं लेना चाहिए. इस दिन लिया गया कर्ज कभी समाप्त नहीं होता और बढ़ता ही जाता है.

हालांकि, यदि आप अपने पुराने कर्ज की पहली किस्त मंगलवार को चुकाते हैं, तो वह कर्ज बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है.

5. बंदरों या गरीबों को गुड़-चना खिलाएं

विधि: मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चने खिलाएं। यदि बंदर न मिलें, तो किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को गुड़, चना या बूंदी के लड्डू का दान करें.

लाभ: इससे कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है, जिससे कर्ज और भूमि-भवन से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं.

6 - धन के दाता भगवान श्री गणेश लक्ष्मी और कुबेर जी की नियमित पूजा करे प्रातः श्री सूक्त और कनकधारा स्त्रोत्र का पाठ करें

एक छोटा सा मंत्र: मंगलवार के दिन लाल चंदन की माला से "ॐ नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा" मंत्र का जप करना भी कर्ज मुक्ति के लिए बेहद फलदायी माना जाता है.

पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए ये उपाय आपको कर्ज के बोझ से राहत दिलाकर जीवन में सुख-समृद्धि ला सकते हैं.

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