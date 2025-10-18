विज्ञापन
Dhanteras 2025 : धनतेरस की शाम इन 7 गलतियों के कारण रूठ जाती हैं लक्ष्मी, आदमी हो जाता है कंगाल

Dhanteras 2025 Important rules: धन-धान्य की कामना को लिए आज धनतेरस का महापर्व पूरे देश में बड़ी धूम-धाम से मनाया जा रहा है. ​यदि आपकी भी यही कामना है और आप चाहते हैं कि आप पर पूरे साल माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की कृपा बनी रहे तो आपको इस लेख में बताए गये 7 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए. 

Dhanteras 2025 : धनतेरस की शाम इन 7 गलतियों के कारण रूठ जाती हैं लक्ष्मी, आदमी हो जाता है कंगाल
Dhanteras 2025 : धनतेरस की शाम को भूलकर न करें ये 7 काम
NDTV

Dhanteras 2025 par kya na karen : सनातन परंपरा में कार्तिक मास के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धन-धान्य की वृद्धि के लिए धन के देवी मां लक्ष्मी और धन के देवता भगवान कुबेर की विशेष पूजा की परंपरा है. हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन यदि किसी शुभ कार्य को श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो उसमें 13 गुना वृद्धि होती है. यदि आप भी कुछ ऐसी ही कामना लिए आज इस पर्व को मना रहे हैं तो आपको इस धनतेरस से जुड़े उन नियमों के बारे में जरूर पता होना चाहिए, जिसकी अनदेखी करने पर सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य प्राप्त होता है. आइए जानते हैं कि आज धनतेरस के दिन कौन सी 7 बड़ी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए. 

1. शाम को न लगाएं झाड़ू

धनतेरस के दिन आप न सिर्फ शाम बल्कि देर रात तक झाड़ू खरीदकर लाकर उसकी पूजा कर सकते हैं लेकिन आज दिन ढलते समय और उसके बाद भूलकर भी झाड़ू न लगाएं क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने पर धन की देवी लक्ष्मी नाराज हो कर चली जाती है.

2. तुलसी से जुड़ा जरूरी नियम

पूरे कार्तिक मास और धनतेरस के दिन तुलसी महारानी के पास शाम के समय शुद्ध देशी घी का दीया जलाने से जहां पुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं तुलसी जी को शाम के समय जल देने पर दोष लगता है. ऐसे में शाम के समय न तो तुलसी को जल चढ़ाएं और न ही उसके पत्ते तोड़ें. 

3. शाम के समय न सोएं

हिंदू मान्यता के अनुसार शाम के समय नहीं सोना चाहिए. यह समय ईश्वर की साधना और आराधना के लिए सबसे उत्तम होता है. मान्यता है कि शाम के समय सोने से दुर्भाग्य और रोग शोक होता है. ऐसे में आज धनतेरस के दिन भूलकर भी शाम के समय न सोएं.

4. वाद-विवाद न करें

हिंदू मान्यता के अनुसार शुभता और सौभाग्य से जुड़े धनतेरस के दिन भूलकर भी किसी के साथ वाद-विवाद नहीं करना चाहिए. मान्यता है कि जिस स्थान पर कलह बनी रहती है या फिर तकरार होती है, वहां से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं. 

5. स्त्री प्रसंग से रहें दूर 

प्रेम-प्रसंग हो या फिर पूजा-पाठ हिंदू धर्म में प्रत्येक कार्य के लिए समय निर्धारित है. मान्यता है कि न सिर्फ धनतेरस बल्कि अन्य दिनों में भी शाम के समय पति-पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए. यह समय तन और मन से पवित्र होकर ईश्वरीय साधना के लिए सबसे उत्तम रहता है. 

6. तामसिक चीजों का सेवन न करें

हिंदू मान्यता के अनुसार धनतेरस के पर्व पर व्यक्ति को सभी प्रकार की तामसिक चीजों और जुआं आदि जैसी लतों से दूर रहना चाहिए. मान्यता है कि इस प्रकार की आदतों से उसके घर की सुख-शांति भंग हो जाती है. 

7. न करें किसी का अपमान

हिंदू मान्यता के अनुसार आज धनतेरस के दिन किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने से बड़ों का आदर और छोटों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. मान्यता है कि वरिष्ठ और कमजोर वर्ग का अनादर करने पर दुख और दुर्भाग्य प्राप्त होता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

