Moon Astro Remedies: अगर कुंडली में है चंद्र दोष तो दूर करने के लिए पूजा से लेकर दान तक करें ये अचूक उपाय

Astro remedies for Moon: ज्योतिष में चंद्रमा का क्या महत्व है? कुंडली में चंद्रमा के कमजोर होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? कमजोर चंद्रमा को बली बनाने के लिए सोमवार के दिन आखिर क्या उपाय करना चाहिए, जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख.

Astro remedies for Moon: चंद्रमा के सरल एवं प्रभावी उपाय

Chandrama Ke Jyotish Upay: हिंदू धर्म में सूर्य और चंद्रमा दोनों की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. सूर्य की पूजा और ज्योतिष उपाय के लिए जहां रविवार का दिन समर्पित है वहीं चंद्र देवता की पूजा के लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है. हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्रमा मन का कारक होता है और इसका प्रभाव व्यक्ति के मन पर बहुत ज्यादा पड़ता है. साथ ही साथ यह मता और जल तत्व का कारक भी होता है. 

ज्योतिष के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो उसे तमाम तरह की मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कुंडली में चंद्रमा के कमजोर होने या फिर चंद्र दोष की स्थिति में व्यक्ति का मन हमेशा अशांत रहता है और उसे डिप्रेशन, अनिद्रा जैसी समस्या बनी रहती है. आइए नवग्रहों में महत्वपूर्ण माने जाने वाले चंद्रमा के सरल ज्योतिष उपायों के बारे में जानते हैं, जिसे करते ही व्यक्ति को उसके शुभ फल की प्राप्ति होती है. 

चंद्रमा के ज्योतिष उपाय 

हिंदू मान्यता के अनुसार सोमवार के दिन यदि चंद्रमा से जुड़ी चीजों का दान किया जाए तो उससे जुड़े दोष दूर और शुभ फल प्राप्त होते हैं. ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा की शुभता को पाने के लिए व्यक्ति को सोमवार के दिन चावल, चीनी, दूध, सफेद कपड़े आदि का दान करना चाहिए. इसी प्रकार चंद्रमा के दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर उचित भार वाला मोती चांदी की अंगूठी में शुक्लपक्ष के सोमवार के दिन धारण करना चाहिए. 

चंद्रमा के धार्मिक उपाय 

ज्योतिष के अनुसार तमाम तरह के उपायों में पूजा के उपाय भी चंद्रमा की शुभता दिलाने वाले माने गये हैं. जैसे यदि सोमवार के दिन देवों के देव महादेव की पूजा विधि-विधान से की जाए तो व्यक्ति को चंद्रमा के शुभ फल प्राप्त होते हैं. गौरतलब है​ कि भगवान शिव ने अपने माथे पर चंद्रमा धारण कर रखा है. इस प्रकार सोमवार के दिन चंद्र देवता और शिव भगवान का व्रत रखने से भी चंद्रमा के शुभ फल प्राप्त होते हैं. 

चंद्रमा के व्यावहारिक उपाय

जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष हो उन्हें कुछ बात और व्यवहार करते समय खूब सावधानी बरतनी चाहिए. चंद्र दोष से बचने के लिए उन्हें अपनी माता या फिर माता समान महिलाओं का भूलकर भी अनादर नहीं करना चाहिए. चंद्र दोष को दूर करने के लिए माता के पैर छुएं. इसी प्रकार चंद्रमा के दोष से बचने के लिए पानी को व्यर्थ में नहीं बहाना चाहिए. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

