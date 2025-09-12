विज्ञापन
ज्योतिष के इन उपायों से दूर होता है कुंडली का शनि दोष, बन जाते हैं ​बिगड़े काम

Saturday Astro Remedies: यदि कुंडली में शनि आपकी पीड़ा का बड़ा कारण बन रहा हो या फिर तमाम कोशिशों के बावजूद आपकी परेशानियां कम होने का नाम न लें रही हों तो आपको शनि से जुड़े दोष से बचने के लिए इस लेख में बताये गये सरल, सनातनी और व्यवहारिक उपायों को एक बार जरूर आजमाना चाहिए. 

Shani ke uapy: शनि के सरल एवं प्रभावी उपाय

Shani Ke Jyotish Upay: ज्योतिष में मकर और कुंभ राशि के स्वामी माने जाने वाले शनिदेव को न्यायधीश कहा जाता है. मान्यता है कि शनि बगैर किसी भेदभाव के व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों का पूरा फल देते है. यही कारण है कि जब कभी भी शनि का जिक्र होता है तो लोग उनके न्याय और दंड से डरने लगते हैं. ज्योतिष के अनुसार जब कभी भी व्यक्ति की कुंडली में शनि की ढैय्या, साढ़ेसाती या महादशा आती है तो उसे तमाम तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं. यदि आप भी इन दिनों शनि की पीड़ा से गुजर रहे हैं तो आपको नीचे बताये गये उपायों को शनिवार के दिन विशेष रूप से करने चाहिए. 

शनि का ज्योतिष उपाय 

हिंदू मान्यता के अनुसार शनि की पीड़ा का उपाय करने के लिए शनिवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है. ज्योतिष के अनुसार यदि इस दिन किसी दिव्यांग अथवा जरूरतमंद काले जूते, काले वस्त्र, काले छाते, मूंग की दाल, खिचड़ी आदि का दान करें. शनि के लिए यदि आप रत्न से संबंधित उपाय करना चाहते हैं तो आपको किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर उचित रत्ती वाला नीलम धारण करना चाहिए. 

​शनि पूजा का धार्मिक उपाय

हिंदू मान्यता के अनुसार यदि प्रतिदिन अथवा शनिवार के दिन हनुमत साधना की जाए तो शनि दोष दूर होता है. शनि से संबंधित पीड़ा से बचने के लिए व्यक्ति् को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का सात बार पाठ करना चाहिए. शनिवार के दिन श्री सुंदरकांड का पाठ करने से भी शनि दोष दूर और उनकी कृपा बरसती है. शनि दोष को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और शिव की पूजा भी अत्यंत ही फलदायी मानी गई है. इसी प्रकार शनिवार के दिन शनि देव की पूजा और उनके मंत्र ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनिश्चराय नम: का जप करने से भी शनि पीड़ा दूर होती है. 

शनि दोष का व्यावहारिक उपाय 

हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आप किसी भी ग्रह की शुभता पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए तमाम तरह के ज्योतिष उपाय के साथ आपको आम जीवन में व्यावहारिक उपाय भी जरूर अपनाना चाहिए अन्यथा उन ज्योतिष उपायों के शुभ फल आपको नहीं प्राप्त होते हैं. यदि शनि आपके जीवन में तमाम तरह की समस्याओं का कारण बन रहा है तो आपको भूलकर भी श्रमिक वर्ग या फिर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बेवजह तंग करना बंद करन होगा. शनि दोष से बचने के लिए श्रमिक वर्ग को उनका उचित वेतनमान देना चाहिए. इसी प्रकार शनि की कृपा पाने के लिए हमेशा अपने माता.पिता अथवा उनके समान व्यक्तियों की सेवा और आदर.सम्मान करें. 

किस पेड़ की पूजा से दूर होगा शनि दोष 

हिदू धर्म में देवतुल्य वृक्षों की पूजा से तमाम देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है. ऐसे में यदि आप शनि से संबंधित कष्ट को झेल रहे हैं तो उससे बचने के लिए आपको प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की विशेष पूजा करनी चाहिए. ज्योतिष के अनुसार शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को जल देना चाहिए और शाम के समय आटे का चौमुखा दीया बनाकर सरसों का तेल डालकर जलाना चाहिए. इसी प्रकार शमी के वृक्ष की पूजा करने पर भी शनि दोष दूर होता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

