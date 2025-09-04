विज्ञापन
Chandra Grahan 2025: साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का आपकी राशि पर क्या पड़ेगा असर? जानें दोष से बचने का महाउपाय 

Chandra Grahan 2025 effect on rashi: जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्रग्रहण होता है. 7​ सितंबर 2025 को लगने जा रहे ग्रहण का देश-दुनिया और आपकी राशि पर क्या कुछ पड़ने जा रहा है असर, जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख. 

Lunar eclipse 2025: चंद्र ग्रहण का 12 राशियों पर प्रभाव और दोष से बचने का उपाय

Chandra Grahan 2025 side effects: सितंबर महीने की 7 तारीख को लगने वाला चंद्रग्रहण कुंभ राशि के पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में घटित होगा. कुंभ एक वायु तत्व राशि है और शनि की मूल त्रिकोण राशि है. इसलिए यह ग्रहण राजनीति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और सामाजिक आंदोलन में बड़े बदलाव ला सकता है. भारत समेत दुनिया के तमाम हिस्से में दिखाई देने वाला य ग्रहण ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि उसी समय शनि वक्री रहेंगे और मंगल-शनि समसप्तक योग भी बनेगा. आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण का देश-दुनिया समेत 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असर और किन उपायों को करने से होगा दुष्प्रभाव से बचाव.

देश-दुनिया पर ग्रहण का कुछ ऐसा पड़ेगा प्रभाव (Chandra Grahan 2025 effects in India)

    •    प्राकृतिक आपदाएँ: भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी जैसी घटनाएँ.
    •    राजनीति: भारत में विपक्ष और सत्ता पक्ष में टकराव तेज़ होगा.
    •    विश्व राजनीति: यूरोप और एशिया के देशों में आर्थिक अस्थिरता.
    •    भारत: विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी.

ग्रहण में गर्भवती महिलाएं इन बातों का रखें ध्यान (Chandra Grahan rules for pregnant ladies)

    •    ग्रहण के दौरान घर के भीतर ही रहें.
    •    नुकीली या धारदार वस्तु का प्रयोग न करें.
    •    मंत्र–जप या राम नाम का स्मरण करें.
    •    ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान और शुद्धिकरण करें.

12 राशियों पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव (Chandra Grahan 2025 effects on 12 zodiac signs)

डॉ. नीति शर्मा के अनुसार ग्रहण भय का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है. ऐसे में यदि हम ग्रहण काल में जप, दान और पितरों का स्मरण करें तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से मुक्ति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है. आइए जानते हैं कि ग्रहण के दोष से बचने के लिए किस राशि को कौन सा उपाय करना चाहिए.

मेष राशि
    •    प्रभाव: मानसिक तनाव, कार्यस्थल पर उतार–चढ़ाव. स्वास्थ्य पर असर.
    •    उपाय: ग्रहण के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें. तांबे के पात्र में जल चढ़ाएँ.

वृषभ राशि
    •    प्रभाव: पारिवारिक विवाद और पैतृक संपत्ति संबंधी उलझनें.
    •    उपाय: सफेद वस्त्र और दूध का दान करें. शुक्र मंत्र का जप करें.

मिथुन राशि
    •    प्रभाव: नौकरी–व्यवसाय में अनिश्चितता. संतान को लेकर चिंता.
    •    उपाय: हरे वस्त्र पहनें, मूंग और धन का दान करें. बुध ग्रह को जल चढ़ाएँ.

कर्क राशि
    •    प्रभाव: स्वास्थ्य प्रभावित होगा. मानसिक अस्थिरता संभव.
    •    उपाय: ग्रहण के बाद गंगा जल से स्नान करें. चावल और दूध का दान करें.

सिंह राशि
    •    प्रभाव: दांपत्य जीवन और साझेदारी में मतभेद.
    •    उपाय: ग्रहण के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें. सूर्य मंत्र “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का जप करें.

कन्या राशि
    •    प्रभाव: कामकाज में अड़चनें, आर्थिक हानि की आशंका.
    •    उपाय: दुर्गा सप्तशती का पाठ करें. हरी सब्जियाँ और मूंग का दान करें.

तुला राशि
    •    प्रभाव: प्रेम संबंध और संतान पक्ष में बाधाएं.
    •    उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें. कन्याओं को खीर व वस्त्र दान करें.

वृश्चिक राशि
    •    प्रभाव: घर–परिवार में मतभेद और भूमि–संपत्ति से जुड़े तनाव.
    •    उपाय: ग्रहण के बाद पीपल पर जल चढ़ाएँ. लाल वस्त्र और मसूर दाल का दान करें.

धनु राशि
    •    प्रभाव: शिक्षा और यात्राओं में रुकावट. भाइयों से मतभेद.
    •    उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. पीली वस्तुएँ और हल्दी का दान करें.

मकर राशि
    •    प्रभाव: धन हानि और मानसिक बेचैनी.
    •    उपाय: शनिदेव के मंदिर में दीपक जलाएँ. तिल और तेल का दान करें.

कुंभ राशि
    •    प्रभाव: यह ग्रहण आपकी राशि में है. जीवन में अचानक परिवर्तन, निर्णयों में भ्रम.
    •    उपाय: ग्रहण के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जप करें. तिल, तेल और उड़द दान करें.

मीन राशि
    •    प्रभाव: मानसिक शांति की कमी, नींद की समस्या.
    •    उपाय: पितरों का तर्पण करें. तुलसी पर दीपक जलाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

