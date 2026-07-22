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Chanakya Niti: हर पति-पत्नी में होने चाहिए ये 3 गुण, रिश्ते में नहीं आएगी दरार, खुशहाल रहेगा दांपत्य जीवन

Chanakya Niti: चाणक्य नीति के अनुसार पति-पत्नी के रिश्ते में धैर्य, आपसी सम्मान और मधुर वाणी सबसे जरूरी गुण हैं. इन्हें अपनाने से विश्वास बढ़ता है और दांपत्य जीवन खुशहाल रहने की मान्यता है.

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Chanakya Niti: हर पति-पत्नी में होने चाहिए ये 3 गुण, रिश्ते में नहीं आएगी दरार, खुशहाल रहेगा दांपत्य जीवन
किसी भी विवाद के समय जल्दबाजी या गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए
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पति-पत्नी का रिश्ता भरोसे, सम्मान और समझदारी की नींव पर टिका होता है. छोटी-छोटी गलतफहमियां भी रिश्ते में दूरियां ला सकती हैं. आचार्य चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध चाणक्य नीति में वैवाहिक जीवन को सुखी और मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं. उनका मानना था कि कुछ गुण अगर पति-पत्नी दोनों में हों, तो रिश्ता लंबे समय तक मजबूत बना रहता है.

हर परिस्थिति में रखें धैर्य

चाणक्य नीति के अनुसार, किसी भी विवाद के समय जल्दबाजी या गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए. धैर्य से काम लेने पर बड़े से बड़ा मतभेद भी आसानी से सुलझ सकता है. क्रोध में कहे गए शब्द रिश्तों में गहरी दरार छोड़ सकते हैं.

एक-दूसरे का हमेशा करें सम्मान

आचार्य चाणक्य के अनुसार, पति-पत्नी को हर परिस्थिति में एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए. सार्वजनिक रूप से अपमान करना या बार-बार तिरस्कार करना रिश्ते को कमजोर बना सकता है. सम्मान और विश्वास ही मजबूत दांपत्य जीवन की पहचान माने गए हैं.

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मधुर वाणी का करें प्रयोग

चाणक्य नीति में कहा गया है कि मीठे और संयमित शब्द रिश्तों को मजबूत बनाते हैं. कटु भाषा और अपमानजनक शब्द मन में दूरी पैदा कर सकते हैं. इसलिए बातचीत में हमेशा विनम्रता और प्रेम बनाए रखना चाहिए.

चाणक्य नीति का क्या है संदेश

चाणक्य का मानना था कि धैर्य, सम्मान और मधुर व्यवहार किसी भी वैवाहिक जीवन की सबसे बड़ी ताकत हैं. इन मूल्यों को अपनाने से आपसी विश्वास बढ़ता है और रिश्ता लंबे समय तक मजबूत बना रहता है.

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