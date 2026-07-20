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Chanakya Niti: जीवन का कोई भी फैसला नहीं होगा गलत, बस याद रखें चाणक्य की ये 4 अमूल्य सीख

आचार्य चाणक्य का नाम भारत के सबसे महान विद्वानों में लिया जाता है. उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर ऐसी बातें बताई हैं, जो आज भी लोगों को सही फैसले लेने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं. चाणक्य नीति की कई सीख ऐसी हैं, जिन्हें अपनाकर इंसान अपनी सोच बेहतर बना सकता है, गलतियों से सीख सकता है और मुश्किल समय में भी समझदारी से काम ले सकता है.

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Chanakya Niti: जीवन का कोई भी फैसला नहीं होगा गलत, बस याद रखें चाणक्य की ये 4 अमूल्य सीख
Chanakya Niti: हर फैसला होगा सही, अगर अपनाएंगे चाणक्य की ये 4 नीतियां
(Photo Credit: NDTV)

जीवन में सही फैसला लेना हमेशा आसान नहीं होता. कई बार जल्दबाजी या भावनाओं में लिया गया एक छोटा-सा फैसला भी आगे चलकर बड़ी परेशानी की वजह बन जाता है. ऐसे में सही सोच और सही सलाह बहुत काम आती है. प्राचीन भारत के महान विद्वान, शिक्षक और नीति विशेषज्ञ चाणक्य ने अपनी 'चाणक्य नीति' में जीवन को आसान बनाने वाली कई बातें बताई हैं. उनकी सीख आज भी लोगों को सही फैसला लेने और बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देती है. आइए जानते हैं चाणक्य नीति की 4 ऐसी सीख, जो हर किसी के लिए फायदेमंद हो सकती हैं- 

नंबर 1- अपने मन और भावनाओं पर रखें कंट्रोल

चाणक्य का मानना था कि जो इंसान अपने मन पर काबू रखता है, वही सही फैसले ले पाता है. कई बार गुस्से, डर या बहुत ज्यादा खुशी में लोग ऐसे फैसले ले लेते हैं, जिनका बाद में पछतावा होता है. इसलिए किसी भी जरूरी फैसले से पहले खुद को थोड़ा समय दें और शांत होकर सोचें. जब मन शांत होता है, तब हर स्थिति को सही तरीके से समझना आसान हो जाता है. इससे जल्दबाजी में होने वाली गलतियों से भी बचा जा सकता है.

नंबर 2- सोच-समझकर चुनें अपने आसपास के लोग

हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनका असर हमारी सोच, आदतों और फैसलों पर पड़ता है. इसलिए दोस्ती या किसी पर भरोसा करने से पहले उसके व्यवहार को समझना जरूरी है. सिर्फ मीठी बातें करने वाला व्यक्ति हमेशा अच्छा हो, यह जरूरी नहीं है. चाणक्य कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके काम और व्यवहार से होती है. अगर आपके आसपास ईमानदार, सकारात्मक और भरोसेमंद लोग होंगे, तो वे आपको सही सलाह देंगे और मुश्किल समय में आपका साथ भी निभाएंगे.

नंबर 3- अपनी हर योजना सबको न बताएं

चाणक्य निति के अनुसार, अपने हर प्लान को पहले से लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए. कई बार दूसरों की बेवजह की सलाह, आलोचना या नकारात्मक बातें आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती हैं. इससे आपका ध्यान अपने लक्ष्य से भी हट सकता है और आप गलत फैसले ले सकते हैं. इसलिए अपने काम पर चुपचाप मेहनत करें और अपनी सफलता को ही अपनी पहचान बनने दें. जब आपका काम बोलता है, तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती.

नंबर 4- गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें

हर इंसान से कभी न कभी गलती जरूर होती है. लेकिन गलती को अपनी हार मान लेना सही नहीं है. चाणक्य के अनुसार, हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है. अगर किसी काम में सफलता नहीं मिली, तो यह समझने की कोशिश करें कि कमी कहां रह गई. अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने वाला इंसान भविष्य में ज्यादा समझदारी और आत्मविश्वास के साथ फैसले लेता है. यही आदत उसे लगातार बेहतर बनाती है.

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