Capricorn Aaj Ka Rashifal: संपत्ति से जुड़े मामले आगे बढ़ सकते हैं, भावनाओं में खरीदारी से बचें

Capricorn Horoscope Today 30 September 2026, Makar Rashi ka Rashifal: आज घर के किसी कमरे की व्यवस्था बदलने, पुराने सामान को हटाने या घर में छोटी मरम्मत कराने का विचार बन सकता है. हालांकि जरूरी काम और केवल सजावट पर होने वाले खर्च के बीच अंतर रखें. सुबह कामकाज की जिम्मेदारियों के बीच घरेलू विषय ध्यान भटका सकते हैं. घर से काम करने वालों को विशेष रूप से अपनी समय-सारिणी व्यवस्थित करनी होगी.

नौकरी में कोई जरूरी कार्य बीच में छोड़कर निजी काम करने से समय-सीमा प्रभावित हो सकती है. संपत्ति से जुड़े विषय में बातचीत हो तो कागजात की जांच किए बिना आगे न बढ़ें. किराये, खरीद या मरम्मत के मामले में केवल मौखिक सहमति पर निर्भर रहना उचित नहीं होगा. वाहन से संबंधित कोई भुगतान या सर्विसिंग का खर्च भी सामने आ सकता है.

दोपहर 1:13 बजे के बाद चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे. मन का रुख अधिक हल्का होगा और किसी रुचिकर गतिविधि के लिए समय निकालने की इच्छा हो सकती है. रचनात्मक काम करने वालों को नया विचार मिलेगा. अपने कौशल को किसी नए तरीके से इस्तेमाल करने का अवसर भी मिल सकता है.

आर्थिक रूप से रचनात्मक शौक या मनोरंजन पर खर्च बढ़ सकता है. कोई महंगी वस्तु केवल मन प्रसन्न करने के लिए खरीदने से पहले एक बार सोच लें. आज भावनात्मक खरीदारी से बचना आपके बजट के लिए अच्छा रहेगा.

स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक थकान कम करने के लिए शाम को कुछ समय अपनी पसंद के शांत काम में लगाएं. बहुत देर तक स्क्रीन देखने से आंखों और नींद पर असर पड़ सकता है.

उपाय: किसी मंदिर में दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर जरूरतमंदों में बांटें. घर में किसी पुराने पीतल के बर्तन को साफ करके उपयोग में लाएं.

शुभ रंग: हल्का नीला

