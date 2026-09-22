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Capricorn Aaj Ka Rashifal: नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत, काम बांटने से आसान होगी राह

Capricorn Horoscope Today 22 September 2026, Makar Rashifal: व्यापारिक साझेदारी में शर्तों को लेकर स्पष्टता रखना जरूरी होगा. काम बांटने से आपकी ऊर्जा महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बची रहेगी. 

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Capricorn Aaj Ka Rashifal: नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत, काम बांटने से आसान होगी राह
Capricorn Aaj Ka Rashifal 22 September 2026 | Makar Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Capricorn Horoscope Today 22 September 2026, Makar Rashi ka Rashifal: आज आपका ध्यान स्वयं से जुड़े निर्णयों, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और आने वाले समय की दिशा पर अधिक रहेगा. किसी पुराने विषय को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर मिलेगा. अपने लिए लक्ष्य तय करने और दिनचर्या में जरूरी बदलाव करने का मन बन सकता है. कामकाज में आपकी मौजूदगी और निर्णय क्षमता प्रमुख रहेगी. अधिकारी आपकी कार्यशैली पर ध्यान दे सकते हैं, जबकि व्यवसाय में ग्राहक या साझेदार आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर सकते हैं. हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की आदत से बचें. काम बांटने से आपकी ऊर्जा महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बची रहेगी. 

चंद्रमा की दृष्टि आपकी राशि से सप्तम भाव पर पड़ रही है. इसलिए दांपत्य, साझेदारी और आमने-सामने की बातचीत आज विशेष महत्व रखेगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य की किसी योजना पर चर्चा हो सकती है. यदि पहले से किसी बात पर मतभेद है तो उसे जीत-हार का विषय बनाने के बजाय समाधान की दिशा में बातचीत करें. 

व्यापारिक साझेदारी में शर्तों को लेकर स्पष्टता रखना जरूरी होगा. सामने वाले की बात पर भरोसा करें, लेकिन महत्वपूर्ण आर्थिक मामलों में लिखित पुष्टि अवश्य रखें. किसी ग्राहक या सहयोगी की नाराजगी को तुरंत व्यक्तिगत विरोध समझ लेना सही नहीं रहेगा. आज आपकी भावनाएं आपके व्यवहार में जल्दी दिखाई दे सकती हैं. किसी बात से असहमति हो तो प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा समय लें. अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सामने वाले को बोलने का अवसर देना भी जरूरी होगा. 

अत्यधिक आत्मकेंद्रित रवैया संबंधों में दूरी पैदा कर सकता है. आज व्यक्तिगत निर्णय और रिश्तों की अपेक्षाएं एक-दूसरे से जुड़ सकती हैं. यदि दोनों पक्षों की जरूरतों को समझकर आगे बढ़ेंगे तो बातचीत अधिक सहज रहेगी. किसी नए समझौते या रिश्ते को अंतिम रूप देने में जल्दबाजी न करें; पहले व्यवहारिक पक्ष देखना बेहतर होगा.

उपाय: प्रातः शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. किसी बुजुर्ग व्यक्ति के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें और उनकी आवश्यकता की वस्तु भेंट करें.
शुभ रंगः  स्लेटी
 

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