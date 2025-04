इन संकेतों के मिलते ही नीम करोली बाबा के दरबार में लगाए हाजिरी, इस भोग को अर्पित करने से बदल जाएगी किस्मत

Baba Neem Karoli Dham for Good Luck: सनातन धर्म में बजरंग बली हनुमान जी को अजर अमर कहा गया है. मान्यता है कि हनुमान जी अभी भी धरती पर मौजूद हैं. उनके स्मरण मात्र से भक्तों के दुख और दर्द दूर हो जाते हैं. ऐसे में उत्तराखंड स्थित पवित्र कैंची धाम को बहुत मान्यता प्राप्त है. यहां नीम करौली बाबा का मंदिर है. नीम करोली बाबा (baba neem karoli ashram location) को कलयुग में हनुमान जी का अवतार कहा जाता है और कई मौकों पर लोगों ने इस बात का अनुभव भी किया है. जब जीवन में कोई राह न मिल रही हो और चारों तरफ अंधेरा दिख रहा हो तो बाबा का नाम जपने मात्र से नई राह खुल जाती है. ऐसे में भक्त नीम करौली धाम में माथा टेकने आते हैं, यहां आकर लोगों को नई राह मिलती है और नए रास्ते खुल जाते हैं. कहा जाता है कि यहां दर्शन करने वालों की जिंदगी एकदम बदल जाती है. नैनीताल के पास स्थित कैंची धाम (baba neem karoli ashram hanuman mandir )में बाबा नीम करौली के चरणों में हाजिरी लगाने वालों में देश और विदेश से भी सेलिब्रिटी आते हैं. यहां स्टीव जॉब्स, महेंद्र सिंह धोनी, मार्क जकरबर्ग और विराट कोहली भी आ चुके हैं. कहा जाता है कि यूं ही कोई नीम करोली धाम नहीं जा सकता. जिसे बाबा बुलाते हैं, उसके जीवन में कई तरह के संकेत (Sign That you would go to Kainchi Dham)मिलते हैं, जिससे प्रेरित होकर वो वहां खिंचा चला जाता है. चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में जिन्हें पहचान कर आपको बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने जाना चाहिए. साथ ही जानेंगे कि नीम करोली धाम में किस तरह का प्रसाद अर्पित करने पर कृपा होती है.

कहां स्थित है नीम करोली का पवित्र धाम (Where is Baba Neem karoli Dham)

नीम करोली बाबा का आश्रम कैंची धाम कहलाता है. कैंची धाम आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा रोड पर बसा हुआ है. कैंची धाम के ऊपर स्थित पहाड़ियां कैंची की शेप में दिखती है, आश्रम के बिलकुल बगल में नदी बहती है. इस आश्रम की स्थापना 1960 में बाबा नीम करोली ने की थी. दशकों से कैंची धाम भक्तों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना हुआ है. यहां हर साल 15 जून को बड़ा भंडारा होता है जिसमें लाखों लोग पहुंचते हैं.

नीम करोली आश्रम का महत्व (Importance of Baba Neem karoli Dham)

नीम करोली आश्रम में आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार है. यहां हर रोज हजारों भक्त आते हैं. मान्यता है कि यहां कदम रखते ही शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. यहां माथा टेकने वाले के जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं. भंवर में फंसे लोगों को जीवन की नई राह दिखाने में कैंची धाम का बहुत महत्व है. यहां आकर लोगों को जीवन जीने की सीख मिलती है. मान्यता है कि यहां आकर जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं. कैंची धाम के प्रांगण में हनुमान चालीसा का पाठ करने से लोगों को मानसिक शांति मिलती है.

इन संकेतों को मिलने पर लगाएं कैंची धाम में हाजिरी (Sign That you would go to Kainchi Dham)

कहा जाता है कि बाबा नीम करोली जिसे बुलाते हैं, उसे कई तरह के संकेत देते हैं.

यहां जाने के लिए मन में श्रद्धा और भक्त होनी चाहिए.

कहते हैं कि बाबा जिसको बुलाते हैं, उसकी लाइफ में अचानक बदलाव आने लगते हैं.

ऐसे व्यक्ति को सपने में बाबा नीम करोली दिखने लगते हैं.

अचानक से उसके आगे लोग बाबा नीम करोली की बाते करने लगेंगे.

आस पास कोई व्यक्ति संकट दूर करने के लिए कैंची धाम जाने की सलाह देने लगेगा.

बार बार मन कैंची धाम जाने के लिए उतावला होने लगेगा.

इस भोग से प्रसन्न होंगे बाबा नीम करोली (Bhog for baba neem karoli dham)