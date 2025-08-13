तेल में मिलाकर लगा लें ये 3 चीजें, दूर हो जाएगी घुटनों के दर्द की शिकायत, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताया Joint Pain का असरदार नुस्खा

Joint Pain Remedy: घुटनों या जोड़ों का दर्द आज सिर्फ बुज़ुर्गों की ही नहीं, बल्कि युवाओं की दिक्कत भी बनता जा रहा है. गलत लाइफस्टाइल, लंबे समय तक बैठकर काम करना और उसपर अनहेल्दी डाइट, इन तमाम कारणों के चलते लोग कम उम्र में भी ज्वाइंट पेन से परेशान रहने लगे हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको एक ऐसा नुस्खा बता रहे हैं, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के नेचुरल तरीके से जोड़ों के दर्द से राहत पाने में आपकी मदद कर सकता है. ये खास नुस्खा हाल ही में फेमस आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या है ये असरदार नुस्खा?

अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर की गई एक पोस्ट में न्यूट्रिशनिस्ट लिखती हैं, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए आप घर पर ही एक असरदार लेप तैयार कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए आपको केवल 4 चीजों की जरूरत होगी. ये चारों चीजें आपको अपनी किचन में ही आसानी से मिल जाएंगी.

लेप बनाने के लिए आपको 1 चम्मच अरंडी का तेल (Castor Oil)

1 चम्मच शहद (Honey)

1 चम्मच दालचीनी पाउडर (Cinnamon Powder) और

1 ट्यूब चूना (Chuna) चाहिए होगा.

सबसे पहले एक साफ कटोरे में एक-एक कर ये सभी सामग्री डाल लें.

अब, इन्हें अच्छे से मिलाएं.

ध्यान रखें कि पेस्ट न ज्यादा गाढ़ा और न ही बहुत पतला. बस इतना रखें कि ये आसानी से फैल सके.

जिस घुटने में या ज्वाइंट में दर्द हो, उस पर इस लेप की एक पतली परत लगा लें.

इसके बाद लेप के ऊपर एक मुलायम कॉटन का कपड़ा ढकें.

इसे 8-10 घंटे या रात भर के लिए छोड़ दें.

सुबह गुनगुने पानी से धीरे-धीरे साफ करें.

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट बताती हैं, अरंडी का तेल और दालचीनी, दोनों ही शरीर में गर्माहट लाकर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करते हैं. इससे सूजन और दर्द कम होता है.

इससे अलग शहद में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो भी घुटनों की सूजन और टीस को शांत करते हैं.

इस तरह ये लेप आपको फायदा पहुंचा सकता है. ऐसे में आप भी इसे आजमाकर देख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.