शास्त्रों के अनुसार घर में कितने शंख रखना है सही, जानिए यहां

जिस शंख को आप पूजा घर में पूजा के लिए रख रहे हैं उसका इस्तेमाल कभी भी बजाने के लिए नहीं करना चाहिए.

How Many Shankh You Can Keep At Hom: कोई भी पूजा पाठ हो, आरती हो इस दौरान शंख (Shankh) जरूर बजाया जाता है. कहते हैं कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत शंख बजा कर ही की जाती है. इतना ही नहीं शास्त्रों (Shashtra) के अनुसार शंख में देवी-देवताओं का वास होता है, इसलिए कहते हैं कि घर में पूजा स्थान पर शंख जरूर रखना चाहिए. लेकिन अक्सर लोगों का सवाल होता है कि हम अपने घर में कितने शंख रख सकते हैं या घर में दो शंख रखने से क्या होता है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आपको घर में कितने शंख रखना चाहिए और कैसे.