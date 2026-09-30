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Aries Aaj Ka Rashifal: लंबित काम पूरे होने की संभावना, धन और परिवार से जुड़े फैसलों में सावधानी जरूरी

Aries Horoscope Today 30 September 2026, Mesh Rashifal: घर या कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति की असहमति को व्यक्तिगत चुनौती समझने से बचें. भोजन, खरीदारी या घर की सुविधा से जुड़ी वस्तु पर अचानक पैसा खर्च हो सकता है.

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Aries Aaj Ka Rashifal: लंबित काम पूरे होने की संभावना, धन और परिवार से जुड़े फैसलों में सावधानी जरूरी
Aries Aaj Ka Rashifal 30 September 2026 | Mesh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Aries Horoscope Today 30 September 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज दिन का पहला हिस्सा आपके व्यक्तित्व, मनोदशा और निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगा, जबकि दोपहर बाद ध्यान धन और पारिवारिक विषयों की ओर खिसक सकता है. सुबह के समय आप किसी काम को तुरंत पूरा करने की इच्छा रखेंगे. आत्मविश्वास अच्छा रहेगा और किसी लंबित योजना को आगे बढ़ाने का साहस मिलेगा. हालांकि अपनी बात को अंतिम मानकर चलना नुकसानदेह हो सकता है. 

घर या कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति की असहमति को व्यक्तिगत चुनौती समझने से बचें. नौकरी में सुबह का समय महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए उपयोगी हो सकता है. किसी अधिकारी के सामने अपनी उपलब्धियां रखने का अवसर मिले तो संक्षेप में और तथ्य के साथ बात करें. अपनी क्षमता साबित करने के चक्कर में अतिरिक्त जिम्मेदारी स्वीकार न कर लें, क्योंकि बाद में समय का दबाव बढ़ सकता है. दोपहर के बाद काम से जुड़े आर्थिक पहलुओं पर ध्यान देना अधिक जरूरी रहेगा. 

व्यापार में सुबह नई पहल की जा सकती है, लेकिन दोपहर बाद पैसों से जुड़ी शर्तों पर विशेष सावधानी रखें. ग्राहक को आकर्षित करने के लिए बहुत अधिक छूट देना लाभ को कम कर सकता है. कोई पुराना भुगतान सामने आ सकता है, इसलिए हिसाब-किताब की जांच कर लेना अच्छा रहेगा. 

भोजन, खरीदारी या घर की सुविधा से जुड़ी वस्तु पर अचानक पैसा खर्च हो सकता है. जरूरी और गैरजरूरी खर्च में अंतर करना महत्वपूर्ण रहेगा. 

व्यक्तिगत स्तर पर आज आपका मूड तेजी से बदल सकता है. सुबह उत्साह अधिक रहेगा तो शाम तक थकान महसूस हो सकती है. किसी करीबी व्यक्ति से बहस होने पर तुरंत निर्णय लेने से बचें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, खासकर सुबह की जल्दबाजी में.

उपाय: सुबह किसी जरूरतमंद को लाल रंग के फल जैसे सेब या अनार दान करें.
शुभ रंग: सिंदूरी
 

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