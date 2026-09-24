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Aries Aaj Ka Rashifal 24 September 2026: आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत, हर सलाह पर आंख बंद कर न करें भरोसा

Aries Horoscope Today 24 September 2026, Mesh Rashifal: रुके हुए आर्थिक मामले में बातचीत आगे बढ़ेगी.आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना के बावजूद खर्च बढ़ाने की गलती न करें.बातचीत का तरीका संयमित रखें.

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Aries Aaj Ka Rashifal 24 September 2026: आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत, हर सलाह पर आंख बंद कर न करें भरोसा
Aries Aaj Ka Rashifal 24 September 2026 | Mesh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Aries Horoscope Today 24 September 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज किसी पुराने संपर्क से ऐसा प्रस्ताव मिल सकता है जिसे पहले आपने गंभीरता से नहीं लिया था. रुके हुए आर्थिक मामले में बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन अपेक्षित लाभ पाने के लिए जल्दबाजी के बजाय सही समय का इंतजार करना बेहतर होगा. कामकाज में आपकी उपयोगिता बढ़ सकती है. वरिष्ठ अथवा प्रभावशाली व्यक्ति आपके प्रयासों को नोटिस कर सकते हैं. नौकरी में किसी अतिरिक्त जिम्मेदारी का प्रस्ताव मिले तो उसे केवल दबाव समझकर टालने के बजाय उसके भविष्य के लाभ पर विचार करें.

व्यापार करने वालों को नए ग्राहक, नेटवर्क या सहयोगी के माध्यम से अवसर मिल सकते हैं. हालांकि केवल मौखिक आश्वासन के आधार पर आर्थिक निर्णय लेना ठीक नहीं होगा. भुगतान, कमीशन, साझेदारी से जुड़े कागजात ध्यान से जांचें.

आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना के बावजूद खर्च बढ़ाने की गलती न करें. विशेष रूप से मित्रों या परिचितों के कहने पर किसी योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जानकारी लें. उधार दिया हुआ धन वापस मांगने में संकोच न करें, लेकिन बातचीत का तरीका संयमित रखें.

आज मित्र मंडली में किसी व्यक्ति की बात आपको अपेक्षा से अधिक प्रभावित कर सकती है. हर सलाह को अपने लिए उपयुक्त मान लेना नुकसानदेह हो सकता है.

परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि या महत्वपूर्ण निर्णय से प्रसन्नता मिल सकती है. घर के बड़े व्यक्ति से मिली व्यावहारिक सलाह भविष्य में उपयोगी साबित होगी.

उपाय: किसी जरूरतमंद को हरे मूंग की दाल दान करें और अनावश्यक खर्च रोकने का संकल्प लें.
शुभ रंग: नारंगी और हल्का हरा.

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