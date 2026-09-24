विज्ञापन
विशेष लिंक

Aquarius Aaj Ka Rashifal : हर फैसले में रखें संतुलित सोच, कारोबार में छोटे स्तर पर करें शुरुआत

Aquarius Horoscope Today 24 September 2026, Kumbh Rashifal: अचानक मिले काम को लेकर परेशान होने की बजाय उसे छोटे हिस्सों में बांटना बेहतर रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में आपका मूड जल्दी बदल सकता है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Aquarius Aaj Ka Rashifal : हर फैसले में रखें संतुलित सोच, कारोबार में छोटे स्तर पर करें शुरुआत
Aquarius Horoscope Today 24 September 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal:
Photo Credit: NDTV


Aquarius Horoscope Today 24 September 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज आप सामान्य से अधिक संवेदनशील होकर आसपास की परिस्थितियों को महसूस करेंगे. किसी महत्वपूर्ण निर्णय में दूसरों की राय सुनना उपयोगी रहेगा, लेकिन अंतिम फैसला अपनी वास्तविक परिस्थितियों को देखकर ही लें. कामकाज में अपनी भूमिका को लेकर नई सोच विकसित हो सकती है. जिस जिम्मेदारी को अब तक केवल अतिरिक्त बोझ मान रहे थे, उसमें आगे बढ़ने की संभावना दिखाई दे सकती है. 

नौकरी में अधिकारी आपके काम करने के तरीके में बदलाव की अपेक्षा रख सकते हैं. अपनी कार्यशैली को लेकर जिद करने के बजाय आवश्यकतानुसार समायोजन करें. अचानक मिले काम को लेकर परेशान होने की बजाय उसे छोटे हिस्सों में बांटना बेहतर रहेगा. 

व्यवसाय में ग्राहक व्यवहार को समझने के लिए दिन अच्छा है. कोई नया विचार आकर्षक लगे तो तुरंत निवेश करने के बजाय उसका छोटा स्तर पर परीक्षण करें. साझेदारी में काम करने वालों को अपनी व्यक्तिगत राय और व्यावसायिक निर्णय को अलग रखना चाहिए. मित्रता के आधार पर कारोबारी जिम्मेदारी सौंपने में सावधानी बरतें. 

आर्थिक स्थिति में बड़ा उतार-चढ़ाव न होने पर भी मन में भविष्य की सुरक्षा को लेकर विचार बढ़ सकते हैं. आज बजट बनाने और अनावश्यक सदस्यताओं या नियमित खर्चों की समीक्षा करने का अच्छा अवसर है. किसी वस्तु की खरीद केवल इसलिए न करें कि वह लंबे समय से पसंद है. 

व्यक्तिगत संबंधों में आपका मूड जल्दी बदल सकता है. सामने वाले के सामान्य व्यवहार को भी आप आलोचना की तरह ले सकते हैं. इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले परिस्थिति को दूसरे नजरिए से देखने का प्रयास करें. परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी राय मांगी जा सकती है.

उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करके ॐ चन्द्राय नमः का 108 बार जाप करें.
शुभ रंग: आसमानी और सफेद.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Kumbh Rashifal, Aquarius Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com